Preview de la soirée de Playoffs : le Jazz et les Knicks sous pression ce soir, victoire nécessaire pour ne pas trop suer

Trois matchs ce soir au programme des Playoffs et les outsiders sont en lice pour tenter le coup d’État. Utah et New York sont déjà dans les cordes et Philadelphie a gagné aux points sans panache dans son Game 1 face aux Wizards. Les favoris doivent séduire !

📋 Au programme de la nuit 📺 @beINSPORTS_FR 💻📱 Tous les matchs avec le NBA League Pass, nouveaux tarifs [https://t.co/UzFtF9R6KL] pic.twitter.com/z1v3kmiUU8 — NBA France (@NBAFRANCE) May 26, 2021

1h : Sixers – Wizards : parmi les équipes les mieux classées qui seront sur les parquets ce soir, les Sixers sont les seuls à s’être imposés lors de leur Game 1. Mais attention au relâchement car les hommes de Doc Rivers n’ont pas vraiment convaincu. Avec un Russell Westbrook plus en jambes, les Wizards auraient peut-être pu espérer accrocher la victoire. Ce soir, Philly a l’occasion de déployer son jeu, mettre en place sa défense et prendre une sérieuse option sur la qualification. Tobias Harris aura à cœur de rééditer sa performance de mammouth du Game 1. Joel Embiid a lui réussi à inscrire 30 points sans forcer et malgré les fautes, il faudra voir si Joel est on fire pour sortir un petit record de franchise face à la passoire raquette de Washington. Pour info, la barre a été placée à 55 points par un certain Allen Iverson.

1h30 : Knicks – Hawks : Atlanta a sorti le grand jeu et Ice Trae a déjà mis les spotlights sur lui pour son premier match de Playoffs. Trae Young, AKA le super-vilain idéal, voudra enfoncer les Knicks et refaire du Madison Square Garden son jardin. Les New-Yorkais pourront compter eux… sur leur public ! Le MSG n’est pas loin d’être rempli et Spike Lee a déjà regagné le premier rang de l’arène. Fraichement couronné MIP, Julius Randle devra faire bien mieux que son Game 1 pour tuer les Hawks. Il serait plus facile de chasser le pigeon avec un bon chasseur plutôt qu’un mauvais chasseur. Et si on n’arrive pas à expliquer la différence, on peut vous la namedropper : Julius Randle et Alec Burks. Petit point blessure, sachez que Nerlens Noel est incertain pour le match de ce soir à cause d’un bobo à la cheville.

4h00 : Jazz – Grizzlies : le grand millésime « Utah 2021 » pourrait tourner au vinaigre si une défaite contre Memphis survenait ce soir. Grand Warning pour le Jazz, car un revers pourrait vous rendre encore plus ridicule que les Clippers (quoique…). Pour éviter la catastrophada, Utah pourra compter sur son leader offensif Donovan Mitchell. Absent lors du Game 1, Mitchell connaît l’odeur des Playoffs mieux que l’odeur du parfum de sa femme. Ses performances dans son duel face à Jamal Murray en 2020 sont restées dans les mémoires et il voudrait maintenant convertir ce scoring en victoires de Playoffs. Donc attention Memphis, veillez à fermer le coffre à double tour, car l’addition pourrait être salée. Mais Mister Ja Morant a bien le profil pour voler la vedette à Spida en compagnie de son copain Dillon Brooks, comme au Game 1. Ce duel de slashers de l’extrême va détonner et ce Game 2 s’annonce donc explosif.

Les Playoffs nous offre une nouvelle soirée de belles affiches avec de grosses perfs en perspective. Alors de votre côté, on vous conseille de manger léger, faire une bonne sieste, préparer les cafés voire l’Energy Drink, car on ne le répétera jamais assez, mais le mercredi… c’est Panzani !