La série documentaire sur Ja Morant dévoile son trailer : à ce rythme-là il faudra vite une saison 2

Actuellement en train de créer la surprise lors de ces Playoffs NBA, Ja Morant va déjà faire l’objet d’une série documentaire qui retracera son parcours jusqu’à aujourd’hui. Le trailer de ce projet baptisé Promiseland est sorti et on a qu’une seule chose à dire : vivement le 3 juin prochain !

Second choix de la Draft 2019, on peut dire que Ja Morant n’a pas tardé à confirmer toutes les belles choses que les scouts voyaient en lui lorsqu’il n’était encore qu’à la fac. Pourtant, tout comme Damian Lillard avant lui, il n’a pas toujours attiré les projecteurs. Ayant grandi à Dalzell en Caroline du Sud, il travaille ses premiers moves sur un terrain en béton bricolé au fond du jardin. Ses performances au lycée ne lui permettent pas d’attirer l’attention des plus gros programmes nationaux en NCAA et il décide finalement de rejoindre une université de seconde zone, à Murray State. Rapidement, le point guard un peu menu commence à faire parler de lui pour son explosivité mais aussi une belle vision du jeu. Lors de son année sophomore, il devient ainsi le premier joueur NCAA à tourner à plus de 20 points et 10 assists de moyenne par match. Il est finalement sélectionné en deuxième position par les Grizzlies d’une cuvée de Draft qu’il va dominer toute la saison, reprenant le flambeau des superstars issues de mid-major avec un trophée de Rookie of the Year plus que mérité à la clé devant un Zion Williamson trop longtemps absent pour lui contester ce titre.

Mais malgré une saison accomplie et sans aucunes préliminaires, Ja Morant qui a tout de suite endossé le rôle de franchise player dans le Tennessee a vécu une énorme désillusion avec l’élimination face aux Blazers de Dame Time lors du premier play-in tournament de l’histoire de la NBA au sein de la bulle d’Orlando. Avec des moyennes de 17,8 points, 7,3 assists et 3,9 rebonds et un bilan collectif de 34 victoires pour 39 défaites en first year, il est passé tout proche du Grand Chelem avant même de passer sophomore. C’est donc tout ce parcours, de son enfance jusqu’à la déception de Disney World sans oublier le presque dunk du siècle, que propose de retracer cette série documentaire de six épisodes consacrée à Temetrius Jamel Morant. Produit par DLP Media Group déjà derrière des épisodes de 30 for 30 et réalisé par Dexton Deboree, Promiseland nous plongera dans la vie de la jeune star sous un angle inédit.

Rendez-vous le 3 juin sur Crackle pour les débuts de Promiseland. Si vous hésitiez encore, les interventions de Carmelo Anthony mais aussi de Jaren Jackson Jr., Brandon Clarke et de la MVP de WNBA A’ja Wilson arriveront peut-être à vous convaincre. Autant prendre le train en route car à 21 ans Ja Morant est déjà en train d’écrire la suite du script lors de ces Playoffs 2021.

Source texte : SLAM