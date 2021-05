Donovan Mitchell a fait son grand retour : 25 points en 26 minutes, ça va Spida n’était pas trop rouillé

Plus d’un mois qu’il attendait ça. Presque six semaines après sa blessure à la cheville, Donovan Mitchell a fait son grand retour sur le parquet cette nuit dans le Game 2 de la série entre le Jazz et les Grizzlies. Un retour qui s’est fait attendre, mais Spida n’a pas perdu de temps pour relancer la machine.

He is back ! On peut enfin le dire. On a appris à prendre ce dossier avec des pincettes vu le scénario WTF du Game 1, où Spida avait annoncé son retour avant d’être finalement… annoncé forfait. Mais pas de faux plan pour le Game 2, Donovan Mitchell était bien titu et très vite, il a montré qu’il était prêt à laisser sa blessure derrière lui. Un premier 3-points dans les deux premières minutes pour faire exploser le public de Salt Lake City et se remettre dans le bain par la même occasion, un 3+1 un peu plus tard dans le premier quart-temps, puis un autre tir primé peu après. Ça va, on a connu pire comme reprise. Mais ce qu’on voulait voir aussi avec Spida, c’est son explosivité et sa capacité à attaquer le panier. Parce que c’est quand même son arme numéro un, même s’il a encore progressé au shoot extérieur cette saison. Progressivement, après avoir retrouvé son rythme, il a commencé à être un peu plus agressif vers le cercle, un bon signe pour la suite en attendant une belle montée en puissance. Donovan l’a avoué après le match, difficile de ne pas penser à la cheville quand vous revenez d’une absence de quasiment six semaines. Au final, il a tout de même réussi à ressembler au Spida qu’on kiffe pendant les 26 minutes passées sur le terrain : 25 points au total (meilleur marqueur d’Utah), avec certes un peu de maladresse (8/19 au tir) mais une belle énergie apportée à son équipe du Jazz, qui devait remporter ce Game 2 pour éviter de se retrouver dans une situation assez hard avant d’aller à Memphis.

« Je me sens bien. Je me suis mis volontairement dans des situations difficiles pour revenir et être prêt pour l’intensité des Playoffs. Je me suis senti mieux que prévu, et dans l’ensemble, le plus important c’est d’avoir réalisé beaucoup de bonnes choses collectivement ce soir, et cela m’a facilité le boulot. Je n’étais pas obligé de tout faire. J’ai pu trouver mes spots et puis attaquer. Et juste faire ce que je sais faire. Et mes coéquipiers m’ont vraiment facilité la tâche. » – Donovan Mitchell, via ESPN

20 points – 15 passes pour Mike Conley, 21 points – 13 rebonds – 4 contres pour Rudy Gobert, quatre autres joueurs à au moins 14 points, 19 tirs primés au total pour 141 pions inscrits (records de franchise). Pas de doute, cette victoire est à mettre sur le compte du collectif. Et cela a forcément aidé Donovan à revenir dans de bonnes conditions. Maintenant, le plus dur commence. Le Jazz va se rendre dans la tanière des Grizzlies pour prendre au moins un match et ainsi récupérer l’avantage du terrain lâché lors du Game 1. Est-ce qu’on verra le temps de jeu de Spida augmenter tout de suite, lui qui a l’habitude de jouer dans les 33 minutes tous les soirs et encore plus en Playoffs ?

« Cela va vraiment dépendre de comment je me sens. Je ne vais pas dire, ‘Oui, je m’attends à jouer 35 minutes’. Le plus important, c’est la manière avec laquelle le match se déroule, comment je me sens. J’ai confiance en mon corps. C’est un marathon, pas un sprint, et il faut avoir confiance dans le processus. Vous ne pouvez pas juste revenir et tout lâcher. »

S’il n’est pas encore à 100%, s’il n’est pas encore ce joueur capable de dynamiter n’importe quelle défense avec ses qualités de scoreur mais aussi de playmaker, Donovan Mitchell est sur la bonne voie. Il n’a pas voulu en faire trop malgré l’excitation accompagnant son retour et l’atmosphère des Playoffs, à lui désormais de monter progressivement en puissance.

Source texte : ESPN