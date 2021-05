NBA Top 10 de la nuit : sans Rudy Gobert, Ja Morant aurait marqué au moins deux points de plus

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot et même pendant les Playoffs, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : Bradley Beal a trouvé son partenaire de Rumba pour Danse avec les Stars en la personne de Tobias Harris. Quel sens du rythme.

#9 : Trae Young n’avait pas le temps, il avait piscine après le match. Il se décide tout bonnement d’envoyer une bombe depuis le New Jersey, en prenant des appuis chelous. Peu importe, ça fait ficelle pour le Piou-Piou.

#8 : Julius Randle se la joue Magic, il drive, crée le surnombre et donne pour Taj Gibson qui inscrit les points. Une science du 2 contre 1 plus vue à New York City depuis Gérard.

#7 : Le duo Burks-Toppin fait des misères à la défense des Hawks, Burks envoie un lob digne de Tom Brady, Toppin en bon jumper qu’il est, envoie l’offrande à bonne destination. Efficace.

Kyrie pense que la Terre n’est pas ronde. Westbrook ajoute lui que la gravité n’existe pas. Il en apporte la preuve avec cet incroyable teau-mar après le rebond offensif. Il se permet de faire une petite traction en plus sur l’anneau histoire de bosser les bibis. Sacré Russell

#5 : Ben Simmons est le genre de gars à réconcilier basket européen et américain : il envoie son meilleur eurostep en concluant avec un gros dunk. Le mélange parfait entre Manu et Wilkins.

#4 : On retrouve Uncle Ben’s pour un petit tour de passe passe qui fait disparaitre les boules dans les mains de son acolyte : Joel Embiid. Le Camerounais envoie un gros « AND-ONE » dans la bouche de Davis Bertans et sa défense de génie.

#3 : Trae Young est le sponsor officiel de ce Top 10 puisqu’on le retrouve pour un reverse lay-up de qualité sur le gosier de Julius Randle. Délicate, puissante, élégante, cette action a les mêmes qualificatifs que le plat de José dans Top Chef.

#2 : Ja Morant se fait servir sur un plateau par Kyle Anderson et va au cercle. BOOMSHAKALAKA dans le dos de Rudy Gobert. Action de toute beauté pour le meneur qui a régalé tout le match hier !

#1 : Vous vouliez de la pure violence ? Vous vouliez du chaos ? Alors regardez Gobert activer le mode Gandalf pour gentiment envoyer Ja Morant chez lui. Et oui cher Ja, fallait pas chercher Gobzilla.

Pour les images c’est juste en-dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !