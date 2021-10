NBA Top 10 de la nuit : Ja Morant est beaucoup trop violent pour de la pré-saison, ça promet pour la suite

Trois jours déjà que la pré-saison a repris, et si le rythme commence à revenir doucement les stars de la Ligue commencent elles-aussi à préchauffer tranquillement. La nuit a par conséquent été violente pour les cercles et aura participé à faire, encore un peu plus, d’Alex Caruso un futur All-Star. On débriefe ? Ouais, on vous envoie surtout le Top 10 pour booster votre journée.

Vous connaissez le point commun entre la jeunesse dorée du Madison Square Garden, le flow intergalactique d’Alex Caruso et le premier pas de Jalen Geen ? Et entre la forme olympique de Kevin Porter Jr. et l’envie d’en découdre de Ja Morant ? Et si on vous cause de la persévérance de Javonte Green et des grandes paluches de Domantas Sabonis ça vous parle ? Tous ces loulous ne sont évidemment pas les cadeaux d’un Kinder Surprise mais plutôt les stars du Top 10 de ce 6 octobre, avec une mention spéciale pour un Ja Morant tellement agressif qu’il en aura même déclenché l’alarme du FedEx Forum. Des matchs sans trop d’enjeu mais des highlights à en faire déborder nos bols ? Que demande le peuple alors envoyez les dingueries et attention, il fait déjà très chaud.

Quatre matchs mais déjà beaucoup trop de choses à dire alors le mieux reste encore de se taire et d’apprécier, et nous on revient… dès demain, toujours un peu plus haut, encore un peu plus fort.