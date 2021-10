Jalen Green et les Rockets préchauffent face aux Wizards : la jeunesse texane a lancé sa saison, et Kevin Porter Jr. est déjà bouillant

Ces Rockets étaient au centre de l’attention cette nuit et pour cause, l’escouade de Stephen Silas est toute jeune et nous promet de bien belles choses cette saison, à défaut de gagner une valise de matchs car ce ne sera pas forcément l’objectif. Jalen Green, Usman Garuba, Kenyon Martin Jr., Alperen Sengun ou encore Josh Christopher étaient sur le parquet cette nuit pour épauler leurs « leaders » face aux Wizards, mais c’est bien Kevin Porter Jr. qui a démarré tambour battant sa pré-saison. Ca promet !

Mais c’est qu’il y en a des choses à dire sur ce Rockets – Wizards, alors on va tenter de faire ça de manière brève et condensée. Honneur aux perdants tout d’abord, en espérant pour eux ne pas user de cette intro trop souvent cette saison, avec des Sorciers qui ont donc débuté tranquillement leur exercice 2021-22, en mettant Bradley Beal dans son matelas habituel (18 points en 21 minutes pour BB) mais surtout en testant pour la première fois leurs quelques recrues estivales. On pense évidemment à Spencer Dinwiddie, nouveau partenaire de crime de Bealou sur les lignes arrières, mais on pense aussi aux deux transfuges de Los Angeles Montrezl Harrell et Kyle Kuzma, en attendant le troisième larron Kentavious Caldwell-Pope. Des débuts discrets mais plutôt propres pour l’ancien brouquelinois mais plus difficiles pour KK et MH, auxquels on peu aussi ajouter le premier coup dans l’eau pour Davis Bertans (1/6 au tir), l’apport intéressant d’Aaron Holiday et la belle presta du rookie Corey Kispert. Et comme on a dit qu’on faisait ça de manière brève et condensée, on passe donc sans plus attendre à nos bébé-fusées.

En mettant de côté le sujet de l’enjeu d’un match de pré-saison ? Disons que le duo Kevin Porter Jr. / Jalen Green risque de nous faire passer quelques nuit brûlantes cette saison. Le n°2 de la Draft a en effet réalisé des débuts tout justes corrects mais les quelques bribes montrées ça et là font frissonner, et son entente avec Kevin Porter Jr. au moins autant. Un KPJ assez injouable cette nuit, rendant folle la « défense » des Wizards en alternant les pénétrations conclues de sa papatte gauche soyeuse et les gros tirs de loin pleins de testostérone. Deux tignasses déployées et reconnaissables entre mille, backée en fin de match par un autre gamin, Josh Christopher, le même en plus petit et plus soigné capillairement, le tout sous la surveillance d’un Christian Wood toujours aussi vénère en attaque et de plus en plus mobile, sous le regard également d’un Daniel Theis qui devrait se régaler cette saison en protégeant de ses poings la jeunesse dorée de Houston. L’histoire retiendra finalement que ce sont Armoni Brooks et le jeune/vieux Dante Exum qui donneront la victoire aux Rockets malgré un lancer-franc tout droit venu de Colombie en toute fin de match, mais c’est donc clairement la vision à court-terme du duo Jalen Green / KPJ qui peut d’ores et déjà faire transpirer les fans texans.

25 points, 4 rebonds et 5 passes pour Kevin Porter Jr. cette nuit, mais plus que les stats c’est clairement un ressenti assez spécial qui s’empare de nous quand on voit jouer le gamin. Son association avec son bro Jalen Green pourrait en tout cas faire des étincelles, et si sur le parquet on attendra quelques semaines avant d’émettre les premiers jugements, sachez que sur l’échelle du flow on est déjà très, très haut.