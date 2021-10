Evan Fournier a planté ses premiers buckets avec les Knicks : 12 points et 4 rebonds, le jumelage entre New York et Charenton avance bien

Si Shams Charania s’est amusé à mettre un peu de sel dans la tête des fans de basket français en annonçant sans prévenir une difficile nouvelle concernant Sekou Doumbouya, le basket bleu-blanc-rouge a tout de même eu droit à son petit moment de bonheur cette nuit avec les grands débuts d’Evan Fournier au Madison Square Garden. Une première presta encourageante, et en tout cas le maillot lui va très bien, et c’est une fashion victim qui vous le dit.

Tout New York était rassemblé cette nuit pour assister aux grands débuts d’Evan Fournier avec les Knicks. Spike Lee bien sûr, mais aussi le maire de la ville, Patrick Ewing ou encore Olivia Benson et Elliott Stabler, tous s’étaient donc donné rendez-vous pour découvrir qui était ce fameux français dont tout le monde parle. Passé ce doux moment d’égarement empli de chauv(e)inisme ? Disons qu’Evan Fournier a réussi ses débuts au Madison, sans explosion mais avec sérieux, à l’image de son équipe, victorieuse des payous de l’Indiana 125-104. L’occasion pour les fans de la Grosse Pomme de voir à l’œuvre quelques uns des héros de la fantastique saison passée (Julius Randle, R.J. Barrett, Derrick Rose, Immanuel Quickley, Taj Gibson ou Alec Burks), la jeunesse dorée amenée à prendre – peut-être la relève dans les années à venir (Obi Toppin, Jericho Sims, Miles McBride ou Quentin Grimes) mais aussi, et c’est là que ça nous intéresse, les nouvelles têtes du projet 2022, à savoir messieurs Kemba Walker et Evan Fournier.

Au bout du compte ? Les deux leaders déjà en place Julius Randle et R.J. Barrett ont répondu présent dès la reprise, alors que les deux nouveaux arrivants ont tranquillement montré leurs skills, on est quand même plus sur un petit encore heureux que sur un gros ouf de soulagement. Kemba a dribblé à ras du sol et a rentré deux tirs de loin tout en jouant les serpents dans la défense des Pacers, Evan a commencé son match par un gros tir à 3 dans le corner puis s’est surtout signalé par son agressivité dans l’attaque du cercle en allant chercher quelques lancers. Au final 12 points et 4 rebonds pour le médaillé olympique, à 3/8 au tir et 5/6 aux lancers, puis ce hustle et cette envie de bien faire qui fera on l’espère de lui l’un des chouchous de la Macque du basket dès cette saison.

Evan Fournier and Julius Randle with the beautiful 2-man game. Knicks got a lot of pieces around Randle. 🎥 @nyknicks pic.twitter.com/vZwpzK4vWZ — Ball Don’t Stop (@balldontstop) October 6, 2021

Ce qu’il fallait retenir ? C’est surtout que Vavane a l’air en jambes et que ce maillot lui va définitivement très bien. On attend désormais la montée tranquille en température avant la vraie reprise dans deux semaines tout pile, mais on peut donc le dire officiellement : Evan Fournier est un joueur des New York Knicks et le mariage a tout pour être heureux.