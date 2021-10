Sekou Doumbouya envoyé aux Rockets et coupé dans la foulée : on tient la mauvaise nouvelle de la journée, et le timing est bien cheum

Oh la sale nouvelle. Au cours d’une soirée pourtant agréable, visez-moi plutôt ceci, on a donc appris il y a quelques heures que l’ailier français Sekou Doumbouya avait été tradé à Houston par les Nets, avant que les Rockets ne décide de le couper dans la foulée. Peut-on faire pire comme timing ? La question elle est vite répondue.

La breaking news est tombée comme un poil dans une purée maison, et Sekou Doumbouya se retrouve donc sans franchise, à 13 jours de la reprise. On l’avait pourtant vu « à son avantage » face aux Lakers lors du premier match de pré-saison dimanche soir, pour ses premiers pas sous les couleurs de Brooklyn. Une dizaine de points, de l’agressivité, bref ce que l’on attend d’une recrue désireuse de prouver sa valeur. Premier match mais dernier match au final, puisque les Nets ont donc décidé de se séparer de l’ancien joueur de Poitiers ou Limoges, tout en s’assurant de son départ en rajoutant dans la balance un second tout de Draft à destination des… Rockets, la nouvelle franchise de Sekou. Oui mais non, car dans la foulée le projet jeune de Rafael Stone fermera ses portes à double-tout et refusera l’accès à notre cocu du soir, libérant le joueur dans la foulée en ne gardant que le pick, fichtre.

The Brooklyn Nets are trading forward Sekou Doumbouya and a second-round pick to the Houston Rockets, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 6, 2021

The Rockets will waive Sekou Doumbouya, sources said. https://t.co/eRJ6lM3tUB — Shams Charania (@ShamsCharania) October 6, 2021

Voilà donc un Sekou Doumbouya fraîchement disponible, et les solutions pour rebondir ne seront peut-être pas nombreuses, malgré un âge (20 ans) qui confère pourtant le plus souvent à de belles promesses. De belles promesses il y en aura pourtant eu à Detroit, puisque le n°15 de la Draft 2019 avait posé une saison rookie à plus de 6 ionp de moyenne avec notamment un mois de janvier 2020 plein de tomars et de grosse défense, mais très vite Dwane Casey aura du faire avec un joueur instable et sur qui il ne pouvait plus compter, malgré l’arrivée quelques mois plus tard dans le groupe de Killian Hayes pour partager avec lui raclettes et belotes coinchées. Envoyé à Brooklyn par des Pistons plus assez patients, envoyé à Houston par des Nets au complet, et donc libéré sans préavis par les Rockets, la collection été/automne de Sekou Doumbouya ne rentrera donc pas dans les annales du basket français, en espérant, évidemment, un rebond rapide pour le jeune franco-guinéen.

On aurait préféré commencer la journée avec de meilleures nouvelles mais que voulez-vous, la NBA n’est pas le monde des Bisounours, et encore moins quand on ne progresse pas pendant deux ans. Vite vite une troisième chance pour Sekou, après tout il n’a que 20 ans, faudrait apprendre à être un peu patient.