Pau Gasol a officiellement pris sa retraite : immense respect pour une immense légende, en toute inimitié bien sûr

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel : Pau Gasol prend sa retraite de basketteur professionnel avec effet immédiat. C’est la fin d’une immense carrière pour l’intérieur espagnol.

Il est celui qui, tant de fois, a barré le chemin à l’Équipe de France. Pau Gasol, légende du basket ibérique, monstre sacré du ballon orange sur le Vieux Continent, peut-être même son plus grand représentant. Que retenir d’une si longue et belle carrière ? 23 saisons chez les pros, dont 18 en NBA avec deux titres chez les Lakers – la franchise a déjà annoncé son intention de retirer le maillot de son ancienne star – et une histoire qui se sera finalement terminée là où elle avait commencé, au Barça. Un retour au source qui lui aura permis de remporter un ultime titre de champion d’Espagne, presque 20 ans jour pour jour après son premier. La boucle est bouclée et le joueur peut se retirer la tête haute, lui qui aura beaucoup lutté ces dernières années contre les blessures. Un facteur qui a forcément joué dans sa décision de dire stop, comme il l’a indiqué en conférence de presse ce mardi après-midi.

« C’est une décision difficile mais méditée. Je voulais finir en jouant et en m’amusant, pas en béquilles à cause d’une blessure. »

Une fin digne pour cette immense champion qui se retire donc avec un palmarès long comme le bras. On cite : deux bagues NBA, deux titres de champion d’Espagne, une Coupe du Roi, un titre de champion du Monde, trois titres de champion d’Europe, des médailles internationales à la pelle et c’est sans compter les victoires dans les sélections jeunes. On n’oublie pas non plus les récompenses individuelles avec un titre de Rookie de l’Année mais aussi six sélections au All-Star Game entre 2006 et 2016. Son prime, il l’aura connu lors de ses belles années avec les Lakers, aux côtés de Kobe Bryant. Le pivot n’aura d’ailleurs pas oublié son ancien compère, aujourd’hui décédé, rappelant à tous le rôle de grand frère qu’avait le mamba et son impact sur sa carrière. La classe jusqu’au bout. Et pour l’avenir alors ? Le géant a déjà expliqué qu’il aurait un rôle d’ambassadeur avec le club de Barcelone mais il a aussi insisté sur sa volonté d’aider au développement du sport en Espagne et sur son rôle d’exemple auprès de la jeunesse à travers différentes missions et fondations. Pour ce qui est du Hall of Fame, c’est tout droit et ça devrait arriver en 2024 si on reste sur les critères actuels (3 ans depuis la fin de la carrière professionnelle). L’issue logique d’une carrière magnifique et les journalistes présents sur place ne s’y sont pas trompés en offrant au désormais ex-joueur une standing ovation à la fin de la conférence de presse. C’est une page entière du sport ibérique qui vient de se tourner.

Pau Gasol a rangé les sneakers et c’est un monument du basket européen qui se retire. Adversaire redoutable, grand professionnel, incroyable champion, le Catalan aura marqué son époque et on ne peut que lui souhaiter le meilleur pour la suite. Buena suerte leyenda !