Pau Gasol devrait annoncer sa retraite la semaine prochaine : rendez-vous mardi pour les adieux d’une légende

On ne connaît que trop bien son nom chez nous en France : Pau Gasol. Une légende du basket, qui a provoqué beaucoup de cauchemars dans l’Hexagone mais qui a surtout réalisé une carrière exceptionnelle, lui qui a brillé à la fois en NBA et sur la scène internationale. Une carrière qui devrait officiellement prendre fin le mardi 5 octobre.

À 41 ans, Pau Gasol est sur le point de raccrocher définitivement les sneakers. Après avoir participé à une ultime compétition sous le maillot espagnol lors des derniers Jeux Olympiques à Tokyo, Pau avait annoncé sa retraite internationale en compagnie de son frangin Marc. Il devrait désormais annoncer sa retraite tout court, lui qui a passé la saison dernière du côté de Barcelone, son club de cœur avec qui il a notamment participé à la finale de l’EuroLeague tout en remportant le titre de champion d’Espagne. En effet, d’après un certain Lucas Saez-Bravo d’El Mundo (merci à Eurohoops pour la trad parce qu’on a du mal avec l’espagnol), Pau Gasol a réservé le Grand Théâtre du Liceu à Barcelone pour une conférence de presse le 5 octobre, à savoir mardi prochain. Si Pau n’a pas annoncé publiquement qu’il allait prendre sa retraite, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a tout juste deux semaines, la légende du basket espagnol avait déclaré qu’elle pensait beaucoup à son avenir, et Gasol se demandait si ça valait le coup ou non de continuer encore un peu sur les parquets. Sans être définitif d’un côté ou de l’autre, son discours ressemblait pas mal à un mec sur le point de dire stop. En même temps, quand on a 41 balais, 23 ans de carrière derrière soi et un palmarès long comme le bras, au bout d’un moment on a envie de passer à autre chose.

Anuncia Pau Gasol rueda de prensa el martes 5 en el Liceu para anunciar su futuro profesional, es decir, su retirada. — Lucas Sáez-Bravo (@LucasSaezBravo) September 30, 2021

On va garder les hommages et nos plus belles paroles pour mardi prochain, quand la retraite de Pau Gasol sera normalement officialisée. Car en attendant, on n’est pas à l’abri de voir Gasol annoncer qu’il rejoindra les Lakers avec un contrat minimum. Ancien Laker, plus de 40 ans, on peut dire qu’il remplit tous les critères nécessaires pour signer dans la Cité des Anges. Blague à part, on est évidemment devant un monument du basket qui est sur le point de se retirer. Double champion NBA aux côtés de Kobe Bryant en 2009 et 2010, six fois All-Star au cours de sa carrière, vice-champion olympique à deux reprises avec l’Espagne ainsi que champion du monde et triple champion d’Europe, Pau a quasiment tout raflé. Vous ajoutez à ça trois titres de champion d’Espagne et vous obtenez l’un des plus beaux palmarès du basket mondial. Bien évidemment, il nous a fait mal. Très mal. Le traumatisme de Villeneuve-D’Ascq est toujours très présent dans les têtes, et Gasol restera pour toujours le visage de cette Espagne qui a brisé nombreux de nos rêves. Mais malgré tout, impossible de ne pas avoir un respect à la hauteur de l’immense carrière du bonhomme.

Rendez-vous mardi prochain donc, pour une conférence de presse qui devrait apporter son lot d’émotions. Un géant du basket va ranger les chaussures, c’est pas tous les jours alors il faudra être là, et pas switcher sur l’équitation comme dirait un grand philosophe du nom de Vavane.

