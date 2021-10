Les négociations entre Deandre Ayton et les Suns sont au point mort : le pivot veut sa kichta mais Robert Sarver veille au grain

Après une saison XXL avec les Suns, Deandre Ayton se dirigeait tranquillement vers un nouveau deal avec sa franchise de toujours mais, selon les dernières informations, c’est loin d’être aussi simple. On fait le point !

Comme Luka Doncic, Trae Young, Michael Porter Jr. ou encore Shai Gilgeous-Alexander, Deandre Ayton fait partie de la fameuse promotion 2018. Les membres de cette belle cuvée ont tous un point commun, ils sont éligibles à une prolongation dès cet automne ! Pour les quatre premiers noms ci-dessus, l’affaire est déjà dans le sac : deal max de 5 ans et 172 millions, pouvant aller jusqu’à 207 millions en fonction des récompenses individuelles. Et Ayton alors ? Après des Playoffs où il a enchaîné les prestations majuscules, on pouvait légitimement s’attendre à un passage à la banque pour récupérer un chèque rondelet. Sauf que dans les faits, c’est pas gagné… Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, les discussions entre le pivot et sa franchise sont pour ainsi dire « bloquées ». Pourquoi ? Parce que le joueur voit ses petits camarades se mettre bien et qu’il n’a pas l’impression de mériter moins qu’eux. Un point qui a du sens mais c’est sans compter un individu qu’on a eu tendance à oublier ces derniers mois : Mr Robert Sarver !

Pour ceux qui ne connaissent pas le bonhomme, on vous recommandera une histoire de chèvres dans le bureau du GM, c’est très parlant. Que vient donc faire le propriétaire des Suns dans toute cette histoire ? C’est simple, il n’est tout simplement pas convaincu que Ayton fasse partie des joueurs qui ont un potentiel digne d’un contrat max. Paye ta confiance… On parle pourtant d’un joueur qui a eu un rôle majeur dans la saison des siens l’an passé, que ce soit en régulière ou en Playoffs, et dont la marge de progression laisse augurer de belles choses pour l’avenir. C’est non alors ? Au risque de passer pour un Didier Deschamps de la NBA, on se doute qu’il y a un petit quelque chose derrière ce refus. Robert Sarver est connu pour son tempérament mais aussi… pour son envie de ne pas mettre trop de fric dans la franchise. Payer la luxury tax ? Non merci, il ne l’a d’ailleurs pas fait depuis la saison 2009-10. À l’époque, il avait même été accusé d’avoir dégagé Joe Johnson pour éviter de payer trop cher l’addition en fin de saison. Nous voilà donc plus d’une décennie plus tard et la question revient sur la table : le proprio est-il prêt à payer pour avoir son équipe sur le devant de la scène ? Ça reste à voir. En ce qui concerne Ayton, son avenir chez les Suns n’est pas forcément menacé par ce contretemps (il sera restricted free agent en fin de saison et Phoenix pourra toujours s’aligner sur les offres) mais le message envoyé par la direction n’est pas forcément celui qu’on attend d’une franchise qui vise ouvertement les sommets. Attention de ne pas tout gâcher Robert Sarver…

Deandre Ayton pensait récupérer son gros chèque avant la rentrée mais il se pourrait qu’il doive attendre les vacances d’été pour avoir son dû. Propriétaire radin ? Doute sur le talent du joueur ? On n’a pas encore toutes les réponses mais voilà un dossier dont se serait bien passé Monty Williams avant d’attaquer la saison.

Source texte : ESPN