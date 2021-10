Résumé NBA (scores, stats, highlights) : troisième nuit de pré-saison et une alarme incendie qui s’invite à la fête, ça commence très fort

Troisième nuit de pré-saison et déjà… tellement de choses à dire. Les nouveaux Bulls qui s’éclatent au United Center, Ja Morant qui déclenche des alarmes, deux cracks à Houston et les débuts d’Evan Fournier à New York, entre autres sucreries bien sûr. Allez zou, envoyez le résumé de la nuit NBA !

# Les résultats de la nuit :

Knicks – Pacers : 125-104

Bulls – Cavaliers : 131-95

Rockets – Wizards : 125-119

Grizzlies – Bucks : 87-77, match arrêté

# Ce qu’il faut retenir :

# Quelques images pour égayer votre journée

Instant impact from Jaren Jackson Jr.! Memphis/Milwaukee on TNT pic.twitter.com/fWL0AHkXwC — NBA (@NBA) October 6, 2021

Jalen Green to the rack for his first #NBAPreseason points! pic.twitter.com/d9h7qKISWT — NBA (@NBA) October 6, 2021

Lonzo steals it.

Lonzo pushes it.

Caruso finishes. New @chicagobulls guards pushing the tempo on NBA League Pass! pic.twitter.com/1lOhOIlNGL — NBA (@NBA) October 6, 2021

The Caruso no-look..

Or the DeRozan reverse??@chicagobulls on NBA LP pic.twitter.com/LVqhWKJVXo — NBA (@NBA) October 6, 2021

ZO ➡️ ZACH

AC ➡️ ZACH The Bulls are putting on a SHOW 🔥https://t.co/V0kkYEn6W6 pic.twitter.com/uALCYthHXX — NBA (@NBA) October 6, 2021

FLIGHT 12, CLEARED FOR TAKEOFF 🤯 Ja things on TNT pic.twitter.com/dnIAdYnyzc — NBA (@NBA) October 6, 2021

Ja is in midseason form. He’s got 27 points midway through the 3Q on TNT. #NBAPreseason pic.twitter.com/3ZiF6Zf74g — NBA (@NBA) October 6, 2021

# Le Top 10 de la nuit

# Le programme de ce soir

0h : Suns – Lakers

1h : Pistons – Spurs

1h30 : Hawks – Cavs

2h : Pelicans – Magic

2h30 : Mavericks – Jazz

4h : Warriors – Nuggets

4h30 : Clippers – Kings

Voilà pour le résumé de cette troisième nuit de pré-saison, et on sent clairement que tout le monde monte tranquillement en régime. la suite ? C’est sept matchs ce soir à partir de minuit, histoire de monter une marche de plus sur l’échelle de la remise en route. Allez, à la sieste, ou pas.