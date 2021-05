NBA Top 10 du jour : Ja Morant fait la bise au cercle, et on n’exagère même pas

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : on commence avec le génie de… Raul Neto, qui lâche une magnifique passe behind-the-back pour son pote Anthony Gill.

#9 : Dame Time, logo, ficelle.

#8 : avec sa bâche et sa coupe afro, Jarrett Allen nous rappellerait presque Ben Wallace.

#7 : Devin Booker s’est amusé avec Rudy Gobert. Vraiment insolent ce petit.

#6 : Carmelo Anthony avec le putback ! 36 ans on le rappelle.

#5 : les Hawks ont pris deux taules de suite à Philly, mais Trae Young et Clint Capela ont au moins fait le show.

#4 : on pourrait mettre la mixtape complète de Jayson Tatum après son explosion à 60 points, mais fallait bien choisir.

#3 : LeBron James est de retour, pour le plus grand bonheur d’Andre Drummond.

#2 : malade ces derniers jours, Ben Simmons va bien, merci pour lui.

#1 : Ja Morant ne vient tout simplement pas de notre planète.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !