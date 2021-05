Point signatures en NBA : Anderson Varejao revient comme un roi à Cleveland, on a cru à une blague mais non c’est bien réel

Si la nuit a été marquée par l’explosion de Jayson Tatum et une victoire des Kings (comme quoi tout arrive), on a aussi eu droit à notre dose de petites signatures, avec une très grosse surprise dans le lot. Anderson Varejao fait son grand retour chez les Cavaliers. Oui oui !

Il est 1h17 du matin. On est en train de préchauffer pour la salve de matchs qui arrive, normal. Mais c’est précisément à ce moment-là que Shams Charania de The Athletic lâche le tweet le plus improbable de l’année : Anderson Varejao prévoit de signer avec les Cavaliers jusqu’à la fin de la saison. Hein ? Quoi ? Quelqu’un peut nous expliquer le délire ? Aux dernières nouvelles, le pivot brésilien à la grosse touffe de cheveux a passé une saison et demie du côté de Flamengo (2018-19) avec un titre de champion du Brésil en prime, et on l’avait vu au Mondial 2019 pour défendre les couleurs de son pays. Son dernier match NBA ? Il remonte au… 3 février 2017 avec le maillot des Warriors. Ça fait loin quand même. On avait tous tourné la page mais Varejao va bien rejouer en NBA au sein de sa franchise de cœur alors qu’il a bientôt 40 balais. Arrivé dans la Grande Ligue en 2004, celui qu’on surnommait « The Wild Thing » a passé presque douze saisons dans l’Ohio, où il a d’abord connu l’ascension de LeBron James, puis les années pourries suivant son départ ainsi que son grand retour, même s’il a été transféré en 2016 juste avant le titre des Cavs pour finir chez les Warriors (paye ton timing…). Peut-être que Varejao a été inspiré par l’histoire du King pour réaliser son grand retour à lui, après tout il avait bien imité le chalk toss de LeBron un soir d’avril 2009. Cette signature va en tout cas rappeler des bons souvenirs aux fans des Cavaliers, qui vivent une nouvelle saison en carton malgré quelques promesses montrées par les jeunots de l’équipe.

13-year NBA veteran Anderson Varejao plans to sign with the Cleveland Cavaliers for the remainder of the season, sources tell @TheAthletic @Stadium. Varejao is returning to the franchise with which he’s spent 12 decorated years. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 30, 2021

Anderson Varejao a joué quasiment 600 matchs de saison régulière avec Cleveland, et 71 en Playoffs. Sous les couleurs des Cavs, il a sorti des moyennes de 7,6 points et 7,5 rebonds à plus de 51% de réussite au tir, avec en prime une nomination dans la NBA All-Defensive Second Team en 2010. Il était non seulement devenu une sorte de mascotte avec sa dégaine, mais il contribuait aussi dans la raquette. Varejao a même sorti deux saisons en double-double entre 2011 et 2013, des saisons cependant raccourcies par plusieurs pépins. S’il ne faut évidemment pas s’attendre à le voir contribuer sur les parquets, il sera probablement là pour guider un peu les gamins de l’équipe, comme le pivot Jarrett Allen par exemple. On ne voit rien d’autre de toute façon.

Outre Varejao, les Cavaliers ont également signé Mfiondu Kabengele pour au moins le reste de la saison, tandis que dans le même temps les Sixers prévoient de prolonger Anthony Tolliver à la fin de son deuxième contrat de dix jours. Enfin, les Sacramento Kings ont décidé de recruter Louis… King. Ils sont vraiment géniaux ces mecs-là.

Source texte : The Athletic / ESPN

Cleveland Cavaliers F/C Mfiondu Kabengele is signing a deal for the rest of the season and non-guarantees on 2021-2022 and 2022-2023, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 30, 2021

The Philadelphia 76ers plan to sign 14-year NBA veteran Anthony Tolliver for the remainder of the season, sources tell @TheAthletic @Stadium. Tolliver is completing his second 10-day contract this weekend. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 30, 2021