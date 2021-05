Le mois d’avril 2021 vu par Twitter : première injection de vaccin pour Karl-Anthony Towns, un très, trèèèès grand pas pour lui

Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur les différents gazouillis qui ont marqué ce mois d’avril.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# Isaiah Thomas a une excellente raison d’avoir choisi le numéro 24 lors de son (court) passage chez les Pelicans.

# Karl-Anthony Towns s’est fait vacciner contre la COVID-19, lui qui a vu sa famille décimée par cette maladie de m****, il s’est imposé cette décision.

« Première dose. »

# Les Wolves ont d’ailleurs honoré la défunte mère de KAT, emportée par cette maladie, le 12 avril.

Tonight, we reserve a seat for Jacqueline Towns. Her light made the world a brighter and better place. pic.twitter.com/tKjCurditg — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) April 12, 2021

« Ce soir, on a réservé un siège pour Jacqueline Towns. Sa lumière a fait de ce monde un meilleur endroit. »

# Jamal Crawford a également vu D’Angelo Russell reproduire une feinte qui lui est bien familière.

Love to see it. I see you @Dloading 🙌🏾 https://t.co/209BrjwMZN — 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) April 8, 2021

« J’adore voir ça. Je te vois D’Angelo ! »

# Nous aussi, on était comme Solomon Hill après ce poster de Miles Bridges sur Clint Capela.

# Mais ne comptez pas sur Ja Morant pour baisser les bras dans la conversation concernant les marsupilamis de cette ligue.

i got my own airline ✈️ https://t.co/tW3ECE1xiN — Ja Morant (@JaMorant) April 13, 2021

« J’ai ma propre compagnie aérienne ! »

# Petite séance de mignonnance entre Nikola Vucevic et son ancienne franchise, vannant Mo Bamba car absent le jour du retour de Vooch à Orlando, mais les Bulls ont malheureusement perdu.

Vuceviatis??? — Nikola Vucevic (@NikolaVucevic) April 14, 2021

« Mo Bamba a une contusion à la hanche gauche et ne jouera pas ce soir contre les Bulls, ont annoncé les responsables du Magic. »

« A cause d’une Vucevite aiguë ? »

« On repart de Chicago sans Vucevite aiguë. »

# On peut comprendre Evan, passer de la ville d’Orlando à celle de Boston, c’est aussi ça.

Frere il neige LOL — Evan Fournier (@EvanFourmizz) April 16, 2021

Une très belle édition pour ce mois d’avril grâce à des joueurs très en verve sur les petits messages en moins de 280 caractères. De la diversité, du LOL, du trashtalking… Tout ce qu’on demande ! Allez, on vous laisse et on revient en mai pour une nouvelle cuvée qu’on espère aussi sympa.