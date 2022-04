Le mois de mars 2022 vu par Twitter : c’est la mode de claquer 50 points par match en ce moment, même Saddiq Bey s’y met

Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur les différents gazouillis qui ont marqué ce mois de février.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# Patrick Beverley n’en peut plus d’être snobé selon lui dans la course au DPOY.

Enough is enough. Average a block and a steal a game. Top 5 in charges taken. Playoff Team this year. And still no credit for DPOY. 🤦🏾‍♂️ DEVIL 👿 IS A LIE🙏🏾🙏🏾 — Patrick Beverley (@patbev21) March 2, 2022

« Trop c’est trop. Je tourne à un contre et une interception de moyenne. Je suis top 5 en passages en force provoqués, je vais jouer les Playoffs et je n’ai toujours aucun crédit pour le DPOY. »

# Alors lui, c’est quand il veut sur le pouf pour en partager un, on a même la tasse adéquate pour lui.

☕️☕️☕️ — Joe Ingles (@Joeingles7) March 7, 2022

# Ce tweet sera l’épitaphe de Vernon Maxwell.

5 year anniversary of the tweet of the century https://t.co/rbZJcYpW9c — Vernon Maxwell (@VernonMaxwell11) March 9, 2022

Le cinquième anniversaire du tweet du siècle.

« Je voudrais présenter mes excuses à tous les fans du Jazz que j’ai offensé. Si j’avais su que vous aviez internet à Utah, je n’aurais pas envoyé ces tweets. »

# Brice Johnson a le temps à jouer aux jeux tah Motus, il est à fond.

Wordle 261 2/6 ⬜⬜🟨⬜🟨

🟩🟩🟩🟩🟩 Ha 😁 — Brice Johnson (@bjohnson_23) March 7, 2022

Wordle 268 2/6 🟩🟩🟩🟩⬜

🟩🟩🟩🟩🟩 Sometimes you just know what you’re doing 🤣🤣 — Brice Johnson (@bjohnson_23) March 14, 2022

Wordle 269 3/6 ⬛⬛⬛⬛🟨

🟨⬛🟨🟨🟨

🟩🟩🟩🟩🟩 Ha! I can sleep well now! 😁 — Brice Johnson (@bjohnson_23) March 14, 2022

# Terrence Ross, quant à lui, squatte le cinéma mais c’est parce qu’il s’en tape et qu’il sait déjà que la saison du Magic est foutue.

I’m about to go see Batman 🥲🤓 — Terrence Ross (@TerrenceRoss) March 7, 2022

« Je vais enfin voir Batman. »

# Le choke du PSG face au Real Madrid fait même réagir outre Atlantique.

Ah oui ça va vite la… bravo Benzema 👏🏽🙏🏽 — Nicolas Batum (@nicolas88batum) March 9, 2022

Real and PSG 🤯🤯 — Josh Hart (@joshhart) March 9, 2022

# Wendell Carter Jr. sait s’inspirer des légendes de sa franchise.

I need me some Horace grant goggles for next year !! — Wendell Carter Jr (@wendellcarter34) March 21, 2022

« J’ai besoin de lunettes comme Horace Grant pour l’année prochaine. »

# Sinon, on a cru comprendre que c’était à la mode de marquer 50 points par match en NBA en ce moment.

Everyone scoring in the league right now 50 piece after 50 piece!! — Aaron Holiday (@The_4th_Holiday) March 15, 2022

« Tout le monde score 50 points tour à tour maintenant. »

The scoring performances the last 2 weeks in the NBA have been absurd 🤯🤯🤯 — Kevin Love (@kevinlove) March 15, 2022

« Les performances au scoring de ces deux dernières semaines sont absurdes. »

Kyrie got 40 at half 😬‼️ — | KJ | (@kj__martin) March 16, 2022

« Kyrie a déjà 40 points à la mi-temps. »

Kyrie might got for 100🤣 — Jerome Robinson (@Rome_Coldbucks1) March 16, 2022

« Kyrie doit aller chercher les 100 »

Kyrie is Wild 🤯🤯 — Didi Louzada (@Didi) March 16, 2022

« Kyrie est dingue. »

KAT wilding 🔥🔥 — Ja Morant (@JaMorant) March 15, 2022

« KAT en folie. »

Saddiq 👀 — Mikal Bridges (@mikal_bridges) March 18, 2022

50 ball diq !!! — Mikal Bridges (@mikal_bridges) March 18, 2022