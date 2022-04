Shaqtin’ A Fool, saison 2021-22, Vol. 20 : pas de vendredi sans Shaqtin, et pas de Shaqtin sans Russell Westbrook

Une vraie semaine se termine toujours avec un vrai Shaqtin’ A Fool, et un vrai Shaqtin’ A Fool se termine toujours avec Russell Westbrook. Envoyez le bousin comme disait Charles-Edouard, et si vous avez la ref c’est que vous avez 40 ans et un abonnement Canal Plus dans les années 2000.

On adorait le DeMarcus Cousins qui pouvait te coller un 44/17/8/4/4 en défonçant ta famille sur quatre générations, on aime un peu moins celui qui a trop bouffé des vidéos de Trae Young et James Harden. cette fois-ci on te pardonne mais attention, on t’a à l’oeil.

qui pouvait te coller un 44/17/8/4/4 en défonçant ta famille sur quatre générations, on aime un peu moins celui qui a trop bouffé des vidéos de Trae Young et James Harden. cette fois-ci on te pardonne mais attention, on t’a à l’oeil. On a des nouvelles de Gary Harris , ravis de savoir qu’il jour encore au basket, et on vient donc de comprendre pourquoi on ne l’a pas plus vu cette saison.

, ravis de savoir qu’il jour encore au basket, et on vient donc de comprendre pourquoi on ne l’a pas plus vu cette saison. Josh Christopher a rendu hommage à sa façon à Jamal Crawford, en imaginant pouvoir tenter l’action de l’année en contre-attaque. Allez… oups, avec ces conneries ça va faire revenir Jamal.

a rendu hommage à sa façon à Jamal Crawford, en imaginant pouvoir tenter l’action de l’année en contre-attaque. Allez… oups, avec ces conneries ça va faire revenir Jamal. Et on a également compris pour finir pourquoi Russell Westbrook galère autant à Los Angeles : c’est parce qu’il ne sait pas qu’il a été transféré, c’est parce qu’il croit qu’il est encore dans l’Oklahoma, c’est parce qu’il croit encore qu’on est en 2012.