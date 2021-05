Récap de la nuit NBA : les Suns sont la meilleure équipe de la Ligue, on vit vraiment une époque incroyable

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Un Trèfle à soixante feuilles, une passation de pouvoir, un retour royal gâché, une équipe qui fait un score de Jeep Élite et un haut de tableau à l’Est très disputé.

Sixers – Hawks : 126-104

Celtics – Spurs : 143-140

Cavaliers – Wizards : 93-122

Grizzlies – Magic : 92-75

Nets – Blazers : 109-128

Bulls – Bucks : 98-108

Suns – Jazz : 121-100

Lakers – Kings : 106-110

– Ce qu’il fallait retenir

Alliant load-management et sérieux, les Sixers se sont largement imposés devant les Hawks.

Dwight Howard est élu MVP du match, tandis que Ben Simmons le suit de très près.

Jayson Tatum pose 60 points sur les Spurs et égalise le record all-time de points dans un match des Celtics.

Les Celtics réalisent le troisième plus gros comeback de ces vingt-cinq dernières années en revenant d’un -32.

Les Wizards continuent leur belle épopée vers le Play-in : victoire face aux Cavaliers.

Russell Westbrook valide un nouveau triple-double en 25 minutes de jeu, portant son total en carrière à 177 triple-doubles (5 du record d’Oscar Robertson).

Memphis a tranquillement balayé un Magic en mode tanking : Jonas Valanciunas termine la partie avec 14 points et 15 rebonds.

Damian Lillard remporte son duel face à Kyrie Irving : les Blazers balaient les Nets, 32 points pour Dame Time.

Sans Giannis Antetokounmpo, les Bucks ont tranquillement écarté les Bulls, eux aussi orphelins de Zach LaVine.

Les Suns ont remporté le match pour la première place de la NBA en détruisant le Jazz.

L’écart ne s’est jamais défait et Devin Booker a appris des pas de Bachata à Rudy Gobert.

Donovan Mitchell et Mike Conley était cependant absents côté Jazz.

Sacramento gâche le retour de LeBron James en torpillant des Lakers tristounets.

Tyrese Haliburton a brillé, Richaun Holmes aussi.

– Quelques souvenirs de la nuit :

WHAT A NIGHT FOR TATUM 😱 He drops a career-high 60 PTS as the Celtics erase a 32-point deficit to beat the Spurs! pic.twitter.com/iyLaiU0wBG — NBA TV (@NBATV) May 1, 2021

Haliburton with the steal and SLAM 💪 He's got 21 PTS! pic.twitter.com/WnlshJ5TQk — NBA TV (@NBATV) May 1, 2021

Ja Morant with the dunk contest slam 😱 pic.twitter.com/7XfvHzDIiw — SportsCenter (@SportsCenter) May 1, 2021

🚨 KHRIS MIDDLETON POSTER 🚨 pic.twitter.com/yrRMdFwxE3 — Milwaukee Bucks (@Bucks) May 1, 2021

The aforementioned scary fall that Chimezie Metu experienced in the second quarter pic.twitter.com/5v5MUnIFSO — Sean Cunningham (@SeanCunningham) May 1, 2021

oh man. Devin Booker disposing of Rudy Gobert. pic.twitter.com/HCl4DXVvCc — Rob Perez (@WorldWideWob) May 1, 2021

– Le Top Pick en TTFL : Jayson Tatum

– Les rencontres de la nuit prochaine :

1h : Hornets – Pistons

1h30 : Rockets – Warriors

2h : Cavaliers – Heat

2h : Thunder – Pacers

2h : Magic – Grizzlies

2h : Wolves – Pelicans

2h : Hawks – Bulls

3h00 : Mavericks – Wizards

4h00 : Jazz – Raptors

4h00 : Clippers – Nuggets

Voilà pour votre récap de la nuit, six heures de NBA et huit matchs condensés dans un papier que tu pourras lire avec ton café et tes croissants avant d’aller au boulot, petit veinard que tu es. Sur ce, il est l’heure d’aller récupérer un peu de sommeil, ou pas, alors… à très vite !