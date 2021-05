La course au tanking et à la Draft 2021 : 75 points marqués par le Magic, les affaires sont les affaires

Pour ce sprint final de la saison régulière, comme chaque année TrashTalk vous propose de revenir chaque jour sur la fameuse course à la Lottery (22 juin) de la Draft (29 juillet), avec un point précis sur les rois du tanking. Sortez vos portefeuilles, on prend cartes, chèques et défaites.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Sixers – Hawks : 126-104

Celtics – Spurs : 143-140

Cavs – Wizards : 93-122

Nets – Blazers : 109-128

Grizzlies – Magic : 92-75

Bulls – Bucks : 98-108

Suns – Jazz : 121-100

Lakers – Kings : 106-110

Bonne opération du jour – Magic (et Cavs) : si les Kings ont réalisé un exploit avant-hier en prenant 154 pions face au Jazz, le Magic s’y est également mis sérieusement hier en ne scorant que… 75 points. Benvenido dans les Vosges pour un beau match de N3 où ça défend dur (en zone), le plus important donc étant que le Magic assoit un peu plus sa place sur le podium préféré de tes tankeurs préférés. +1 pour les Cavs également, qui n’allaient évidemment pas gagner contre une équipe qui ne perd quasiment jamais.

Mauvaise opération du jour – Kings : ils sont gé-niaux. Défaits dans les grandes largeurs la veille face au Jazz, défaits dans les grandes largeurs depuis la création de la franchise, les Kings ont encore défrayé la chronique cette nuit en tapant les Lakers, le soir du grand retour de LeBron James, s’il vous plait, sans Harrison Barnes, sans De’Aaron Fox, s’il vous plait. On reste sur cette fameuse habitude d’une équipe qui ne fait rien comme tout le monde, et ce matin les Rois de la lose voient le Top 6 du tankathon s’éloigner. C’est qu’ils mériteraient presque de chopper un first pick, histoire qu’ils se trompent sur la marchandise et qu’on reparte sur dix ans de vannes gratuites.

Le programme de la soirée

Hornets – Pistons

Rockets – Warriors

– Warriors Cavs – Heat

– Heat Magic – Grizzlies

– Grizzlies Wolves – Pelicans

– Pelicans Thunder – Pacers

Rappel concernant la Lottery :