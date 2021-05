Récap de la nuit NBA : les Warriors tapent le Jazz, bon préchauffage avant de retrouver les Lakers

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Les Warriors se payent le leader de la NBA, Russell Westbrook écrit l’histoire, Portland s’offre un nouveau All-Star Game mais aussi… les Spurs donnent la fessée aux Bucks.

Cavaliers – Pacers : 102-111

Hawks – Wizards : 125-124

Grizzlies – Pelicans : 115-110

Spurs – Bucks : 146-125

Warriors – Jazz : 119-116

Blazers – Rockets : 140-129

– Ce qu’il fallait retenir

Première info évidente de la nuit : Russell Westbrook est désormais le recordman des triple-doubles ! Oscar Robertson est dans le rétro.

Sur le terrain par contre, les Hawks ont battu les Wizards malgré un gros comeback dans le dernier quart-temps et un tir de la gagne manqué par Brodie. Une défaite qui pourrait compter dans la course au play-in. Pour Atlanta, retour aux affaires de De’Andre Hunter.

Les Cavs ont fait peur aux Pacers mais Domantas Sabonis a bien tenu son rafiot, bien aidé par le surprenant… Kelan Martin. Est-ce que quelqu’un connait ce type ?

Info infirmerie : on a appris la fin de saison de Jaylen Brown à Boston. Ça sent le sapin chez les Celtics.

Portland n’a pas trop forcé pour battre la lanterne rouge Houston. Une stat pour résumer la physionomie du match : 50-33, fin de premier quart-temps. (merci McCollum pour le coup de chaud et les 21 pions d’entrée de jeu) On ne savait pas que le All-Star Game avait lieu à Portland cette année.

La raclée qu’on n’attendait pas est à mettre au crédit de San Antonio qui a maltraité les Bucks. 87 points inscrits à la pause (record de franchise), un Giannis Antetokounmpo vite envoyé sur le banc à cause des fautes et un bel effort collectif pour gérer ses lieutenants (six joueurs à 20 points). Chapeau Pop’ !

Memphis a eu du mal à se débarasser de l’équipe C des Pelicans et il a fallu un duo Dillon Brooks / Jonas Valanciunas au niveau pour tenir la barraque. On va finir par croire que les Pels jouent mieux sans leurs stars, mais c’est peut-être qu’une impression.

Golden State s’est bien échauffé avant d’attaquer le play-in en battant le Jazz, leader de la Ligue. Steph Curry a eu du mal à trouver la mire de loin mais ça a suffi pour calmer un Jordan Clarkson qui a planté 41 points en.. 33 tirs.

– Le Top Pick en TTFL : Russell Westbrook

– Les rencontres de la nuit prochaine :

1h00 : Hornets – Nuggets

1h00 : Pistons – Wolves

1h30 : Celtics – Heat

1h30 : Raptors – Clippers

2h : Pacers – Sixers

2h : Bulls – Nets

2h : Grizzlies – Mavericks

3h : Bucks – Magic

4h : Warriors – Suns

4h : Kings – Thunder

4h : Lakers – Knick

Voilà pour votre récap de la nuit, cinq heures de NBA et six matchs condensés dans un papier que tu pourras lire avec ton café et tes croissants avant d’aller au boulot, petit veinard que tu es. Sur ce, il est l’heure d’aller récupérer un peu de sommeil, ou pas, alors… à très vite !