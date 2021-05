La course aux Playoffs : les Spurs tabassent les Bucks, quelle belle idée car désormais le play-in n’est plus très loin

Les Playoffs 2020-21 débuteront dans une vingtaine de jours et il est donc l’heure d’accélérer le mouvement pour les franchises susceptibles de faire du rab au printemps. Pour qui la belle affaire de la nuit ? Qui se met dans le rouge ? Qui joue ce soir ? On fait le point bah… tous les matins.

Les résultats de la nuit

Cavs – Pacers : 102-111

Hawks – Wizards : 125-124

Grizzlies – Pelicans : 115-110

Spurs – Bucks : 146-125

Warriors – Jazz : 119-116

Blazers – Rockets : 140-129

Les classements après les matchs de la nuit

La petite explication maison concernant le play-in tournament

🗣️ "Comment ça marche, le NBA Play-in Tournament 2021 ?" Explications en vidéo, en 90 secondes chrono ! ✌️❤️ pic.twitter.com/YKiNCMif35 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2021

Bonne opération du jour – Spurs : les Pacers, les Hawks, les Grizzlies, les Warriors ou les Blazers ont tous passé une bonne soirée, mais la vraie belle opé est à mettre à l’actif des Spurs. Logiquement le play-in ne devrait plus leur échapper, compte tenu également de la défaite des Pelicans, et c’est somme toute mérité après une vraie démo face aux… Bucks. 87 points à la mi-temps, un Giannis Antetokounmpo maitrisé par Jakob Poeltl et ses bras autrichiens, et globalement une performance collective de haut-vol pour les Texans. Les Spurs ne meurent jamais, rentrez-vous bien ça dans le crâne.

Mauvaise opération du jour – Wizards : petit carton jaune pour les Wizards. Pas péril en la demeure hein, mais si Bradley Beal peine à revenir en forme le talent de l’équipe est divisée par douze et on peut toujours assister à un choke monumental sur cette toute fin de régulière. Ca a glissé à la dixième place cette nuit, les Bulls ne sont pas si loin et cette équipe de Washington est tellement… spéciale que tout peut arriver. Victoire obligatoire mercredi face aux Hawks, pour s’éviter trois derniers jours compliqués.

Les affiches de la nuit prochaine

1h00 : Hornets – Nuggets

1h00 : Pistons – Wolves

1h30 : Celtics – Heat

1h30 : Raptors – Clippers

2h : Pacers – Sixers

2h : Bulls – Nets

2h : Grizzlies – Mavericks

3h : Bucks – Magic

4h : Warriors – Suns

4h : Kings – Thunder

4h : Lakers – Knicks

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Sixers – Celtics, Hornets, Pacers ou Wizards

Nets – Celtics ou Hornets

Bucks – Heat

Knicks – Hawks

Play-in tournament : Celtics – Hornets et Pacers – Wizards

Jazz – Lakers, Warriors, Grizzlies ou Spurs

Suns – Lakers ou Warriors

Clippers – Blazers

Nuggets – Mavericks

Play-in tournament : Lakers – Warriors et Grizzlies – Spurs