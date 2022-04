Un poil trop court. Quelques détails. Voilà ce qui aura manqué aux Spurs cette nuit à New Orleans, des Spurs battus par plus forts qu’eux, tout simplement. Doit-on pour autant regretter les quelques points manquant pour arracher les Playoffs ? Pas forcément, pas du tout même, car la saison 2021-22 des jeunes Spurs fut en tous points étonnante, car elle fut… réussie.

Qui aurait pu prédire en début de saison que ces Spurs échoueraient si près des Playoffs. Trente victoires, une Last Dance de Gregg Popovich avec un effectif jeune et prometteur mais faiblard à l’instant T, voilà plutôt ce que l’on envisageait cette saison pour les Texans. Qui aurait pu prédire que Dejounte Murray claquerait une saison à mi-chemin entre Penny Hardaway et Michael Jordan, on parle de stats calmez-vous. Et qui aurait donc cru que le 14 avril les Spurs termineraient à trois tirs et une press tout terrain d’aller disputer aux Clippers une place en Playoffs. Réponse : personne, ou peut-être Gregg Popovich tiens. Toujours dans les mauvais coups celui-là.

Cette nuit il a manqué un peu de leadership, car Dejounte Murray et Keldon Johnson étaient cuits et trop bien défendus, il a manqué la petite étincelle qui était pour le coup plutôt stationnée côté Pels avec une salle toute acquise à la cause de ses oiseaux au grand bec. Des Spurs qui partent donc en vacances l’esprit assez libéré, et qui peuvent être fiers d’avoir été bien plus qu’une équipe en reconstruction, même si au final leur présence au play-in vaut davantage par la saison dégueulasse des Lakers que par un exercice all-time des Texans. Job is done avec sérieux, la jeunesse progresse à grands pas (Keldon Johnson, Devin Vassell), Dejounte Murray s’est imposé comme un vrai patron et les Texans devront faire des choix cet été (qui de Jakob Poeltl, quid de Lonnie Walker). La grande question qui nous taraude ce maton et qui, espérons-le, ne nous taraudera pas longtemps, reste évidemment le cas Gregg Popovich, qui aurait tout le loisir de dire stop après sa saison de tous les records. On en saura peut-être un peu plus dans les prochaines heures, dans les prochains jours, mais en tout cas le statut officiel de cette saison 2021-22 se trouve entre satisfaisante et réussie, surtout compte tenu des attentes.

Direction les colonies de vacances pour la jeunesse texane. Saint-Jean de Monts, Olonne-sur-Mer ou Algajola peu importe, les gamins de San Antonio ont bien mérité un peu de repos après cette saison de (presque) toutes les surprises. En gardant bien entendu les notifications du Woj activées, au cas où une annonce coup de poing viendrait changer un peu les plans du week-end qui arrive.