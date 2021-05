NBA Top 10 du jour : Giannis Antetokounmpo aplatit la moitié de l’équipe adverse, un jour comme un autre en NBA

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : Gros contre de la nuit épisode 1 : Oshae Brissett s’envole pour bâcher Collin Sexton à deux mains. S’il s’emmerde au basket, il pourra toujours se reconvertir au volley.

#9 : Pas de Zion, pas de problème pour faire le show : Nickeil Alexander-Walker pour la petite passe dans le dos et la finition propre de Kira Lewis Jr.

#8 : puissance, définition : pas besoin de longues phrases, envoyez juste la photo de Clint Capela.

#7 : Desmond Bane saute jusqu’au plafond pour renvoyer Naji Marshall à ses études. Not in my house !

#6 : C’est la nuit du contre et John Collins veut être sur la liste des VIP : chasedown block sur Rui Hachimura. Le Jury (et LeBron) donnent 10/10.

#5 : Trae Young et John Collins pour le alley-oop version 287646 : Davis Bertans aurait préféré être en tribune pour mater ça.

#4 : Brook Lopez a joué au marteau contre les Spurs et il a trouvé un clou parfait en la période de DeMar DeRozan. ÉCRASÉ.

#3 : Il n’y a pas que Steph Curry qui peut envoyer des bombes du milieu du terrain. Jordan Poole s’y met aussi désormais !

#2 : Norman Powell a décidé d’aller tout droit et de tout défoncer sur son passage. Vu le résultat, il devrait faire ça plus souvent !

#1 : Giannis Antetokounmpo a aplati la moitié de la défense des Spurs et il n’a même pas forcé. Cette violence quand même.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !