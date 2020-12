Le récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café (non), et Harry Giles qui vous souhaite une bonne journée

Cette nuit marquait le grand retour de la NBA, enfin presque, puisque cinq rencontres de pré-saison nous étaient proposées pour nous faire monter tranquillement en température. On vous résume tout ça en mode fast life, pour ceux qui manquent de temps, pour ceux qui ont la flemme, et même pour ceux qui sont loin de chez eux. Oui, comme dans la chanson de Lââm Michel Berger.

– Les rencontres de la nuit

Hawks-Magic : 112-116

Pistons-Knicks : 84-90

Bulls-Rockets : 104-125

Lakers-Clippers : 87-81

Blazers-Kings : 127-102

– Ce qu’il fallait retenir

– Le top pick en TTFL : Harry Giles

– Le Top 10 : here we go

– Le programme de ce soir

1h : Hornets – Raptors

1h : Cavs – Pacers

1h : Spurs – Thunder

2h : Bucks – Mavericks

2h : Wolves – Grizzlies

2h30 : Warriors – Nuggets

3h : Jazz – Suns

C’était bon, c’était court mais intense, bref ça ressemblait à une première fois. Si vous avez bien suivi vous serez au rendez-vous pour la seconde, ce soir à partir de « c’est écrit juste au dessus ». A ce soir ? Y’a plutôt intérêt.