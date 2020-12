Le choc de Los Angeles a bien eu lieu : Lakers, Clippers, une atmosphère de Playoffs bah non pas du tout en fait

Pour le fan random de NBA, celui qui avait checké avec attention l’agenda de la nuit, ce match entre les Lakers et les Clippers représentait évidemment le main event de la nuit. Pour le mec un peu plus au parfum ? Pré-saison + absences annoncées ne présageaient pas d’un choc historique. Option 2 évidemment retenue, c’est pas qu’on s’est fait chier, mais disons qu’on a failli somnoler.

D’entrée de jeu le ton était donné, avec les absences côté Lakers de LeBron James, Anthony Davis, Kentavious Caldwell-Pope ou encore Marc Gasol, alors que côté Clippers manquaient à l’appel Montrezl Harrell, qui s’était trompé de maillot, ainsi que toutes les économies de la franchise, parties en fumée en un coup de stylo au bas d’un contrat mentionnant également Paul George. Le match ? Il fut surtout, comme n’importe quel match de reprise, l’occasion de se dégourdir les gambettes, de découvrir quelques nouvelles têtes (Harrell, Wes Matthews et Dennis Schroder pour les Lakers, Serge Ibaka et un Nicolas Batum starter chez les Clippers), et surtout de ne rien montrer à la concurrence avant le vrai coup de feu le 22 décembre, premier jour de la saison qui verra d’ailleurs s’opposer les Lakers… et les Clippers, dans un autre genre de combat c’est promis.

Car de combat il n’y aura pas eu cette nuit, au cœur d’un match dont un bouillant Montrezl Harrell, un responsabilisé Kyle Kuzma et un étonnant Talen Horton-Tucker auront été les leaders pour les champions en titre. Le sophomore dernier cité qui a pu profiter des absences pour se muer en titulaire et même en patron des deux côtés du terrain, usant de ses bras immenses pour gratter du ballon en défense et défaire les lacets de ses adversaires, en scred et sans se baisser. LeBron qui se marre sur le banc, probablement en découvrant que le trio Kuzma / THT / Quinn Cook avait pris 44 tirs dont bien 30 de trop, et en face des Clippers pas vraiment concernés, lançant le milliardaire Paul George planter quelques tirs en début de match, sortant Lou Williams quelques minutes du banc mais usant surtout de ce temps précieux pour faire rentrer une centaine de remplaçants. Un coup de coeur ? Peut-être Daniel Oturu, freak incroyable et plein de bonne volonté mais qui présente la particularité de ne pas connaitre les règles du marcher, de la reprise de dribbles et du goaltending.

En bref ? On vous jure qu’on a déjà fait le tour, en plus pour ne pas vous mentir on était plutôt en train de s’enjailler sur le match de Harry Giles. Alors on est sympa, on vous file les stats du match, on vous garantit que LeBron et AD n’ont pas perdu un seul ballon, mais très franchement on ne comprend toujours pas pourquoi Montrezl Harrell s’est trompé de maillot. Allez, petit déj.