NBA Top 10 du jour : John Collins est plus doué quand il fait l’avion que quand il essaie de sauter par dessus

Premier Top 10 de la saison, et déjà quelques bonnes raisons de se prendre la tête à deux mains au réveil. Ou au coucher, enfin bref. Sans plus attendre on découvre les premiers héros de la saison, avec pour commencer… un changement de coiffure étonnant.

#10 : Gerald Green planera jusqu’à ses quarante ans, c’est écrit.

#9 : Nerlens Noel offre ses cadeaux avant l’heure. Nerlens Noel, Noël, trop drôle Trachetaulque.

#8 : apparemment Bruno Mars joue au Magic.

#7 : panier non-validé pour Damian Lillard, trop près.

#6 : Harry Giles a profité de son match de la nuit pour extérioriser deux ans de galères.

#5 : match amical : la Suisse l’emporte 1-0 sur le Montenegro.

#4 : vidéo très pratique pour apprendre à orthographier le nom de Devontae Cacok.

#3 : et c’est Chandler Hutchison, pas de « n » entre le « i » et le « s ».

#2 : ah tiens, Bruno Mars a eu droit à un rappel.

#1 : John Collins est plus doué quand il fait l’avion que quand il essaie de sauter par dessus.

On a fait le tour, déjà, en image c’est juste en dessous et y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. A très vite ? A très vite.