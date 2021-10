NBA Top 10 de la nuit : John Collins a mis Jarrett Allen à son palmarès, le poster est sale mais le pivot des Cavs a l’habitude

Traditionnel petit bisou de fin de nuit, le Top 10 vous offre ce matin une vieille rengaine : Jarrett Allen qui se fait grimper dessus. Rudy Gobert vous le dira : y’a que ceux qui défendent pas qui ne se font pas postériser, mais on va tranquillement commencer à penser que certains ont mis un contrat sur la tête de Jarrett tant ce dernier se fait escalader tous les trois jours depuis le début de sa carrière.

Dans la famille victime je voudrais le Jarrett. Une fois de plus le pivot à la moumoute s’est donc fait escamoter, cette fois-ci par un John Collins tout heureux d’avoir trouvé en Sharife Cooper une alternative bien swag à Trae Young. L’acte est violent, Johnny paye sans demander la monnaie, et si le CV de l’avion d’Atlanta est rempli de victimes (coucou Joel Embiid), celui de la tour des Cavs est lui rempli de dizaines d’agresseurs. Une manière de constater que JA n’a pas peur du contact et qu’il n’est pas du genre à se défiler mais attention, car le pauvre homme commence à avoir de sacrées traces de pompes sur le torse. Pour le reste ? Lonnie Walker IV qui prend son bras pour un marteau-piqueur, Robin Lopez qui défend déjà très bien sa nouvelle maison, Terrence Ross qui a toujours du kérosène dans son moteur, JaVale McGee qui se fend la gueule face à ses anciens patrons, Jarrett Allen qui n’a donc pas fait uniquement que de se faire piétiner, Willy Hernangomez qui nous fait croire un instant qu’il sait défendre, Talen Horton-Tucker qui régale en passant la serpillère, Kevin Love qui ne veut surtout pas se prendre un Cam Reddish dans le buffet et Sterling Brown qui chauffe le Texas. Respiration ? Respiration.

Allez, on se fait une bise si on est vacciné et on se dit à demain pour de nouvelles aventures ?