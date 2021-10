Ray Allen n’écarte pas la possibilité d’un He Got Game 2 : après LeBron dans Space Jam, place au grand retour de Jesus Shuttlesworth ?

Parmi les films cultes qui ont le basket comme thème principal, le « He Got Game » de Spike Lee tient une place particulièrement élevée dans la hiérarchie. Même plus de deux décennies après sa sortie, les scènes de Ray Allen – aka Jesus Shuttlesworth – avec Denzel Washington restent légendaires et clairement, on ne serait pas contre une suite.

Les rumeurs concernant un He Got Game 2 ou un He Got Game : The Sequel ne datent pas d’hier. On en parlait déjà il y a plus d’un an, avec potentiellement un Zion Williamson dans le casting. Depuis, le dossier n’a pas vraiment avancé mais Ray Allen s’est récemment exprimé sur la possibilité de voir une suite à ce film qui a marqué sa génération. Ray Allen, c’est évidemment le joueur qui a interprété le rôle de Jesus Shuttlesworth dans He Got Game, à savoir celui d’un phénomène qui est considéré comme le meilleur lycéen du pays et qui est sur les tablettes de toutes les plus grandes universités américaines. Un rôle tellement bien interprété que Ray Ray a gardé son surnom de Jesus au cours de sa carrière NBA, même s’il est surtout devenu Judas pour les fans des Celtics ou encore ceux des Spurs mais ça, c’est une autre histoire. Interrogé sur le Dan Patrick Show par rapport à ce sujet, Allen semble bien chaud pour une suite, à condition évidemment que Denzel Washington accepte de jouer dedans (via Basketball News).

« On a parlé avec plusieurs jeunes joueurs, dont des femmes, car il y a vraiment une dynamique favorable quand on y pense. Depuis 1998, à la sortie du film, il y a eu tellement de storylines. On peut prendre tellement d’angles différents, mais la seule réserve qu’on a – et on en parle avec Spike [Lee, ndlr.] tout le temps – c’est de nous assurer que Denzel Washington est impliqué dans le projet. Je crois qu’avant The Equalizer 2, il était contre les suites de film. Quand il est sorti, on s’est dit qu’on avait peut-être une opportunité. Le plus important c’est de le convaincre, car ce ne serait pas pareil sans lui. »

En effet, un He Got Game 2 sans Denzel Washington, qui a joué le rôle de Jake – papa de Jesus – dans le film sorti en 1998, ce serait comme un nouveau Space Jam sans Michael Jordan. Oh wait ! Blague à part, il est clair que le potentiel est là et on imagine que l’attente serait assez conséquente. Peut-être pas à la hauteur du dernier Space Jam impliquant LeBron James, mais pas loin. On pourrait imaginer un scénario avec un Jesus Shuttlesworth qui se sert de sa relation très complexe avec son père pour guider au mieux son fils, ou sa fille, qui possède les mêmes rêves que lui quand il était gamin. C’est une idée parmi d’autres et Spike Lee en fera ce qu’il veut, mais Ray Allen a visiblement l’intention, si l’occasion se présente, d’axer cette suite potentielle sur le basket féminin.

« L’histoire du sport peut toujours être racontée d’une perspective féminine. Il y a tellement de belles histoires avec Renee Montgomery à Atlanta, qui est aujourd’hui co-propriétaire de l’équipe [du Atlanta Dream, l’équipe WNBA de la ville, ndlr.]. Et tout ce qui se passe avec le mouvement Black Lives Matter. Il y a tellement de choses, et le fait de mettre la lumière sur le jeu féminin pourrait vraiment permettre de faire grandir ce sport de la même manière. »

Une suite pour He Got Game ? On valide. Même si ça ne sera pas facile d’être à la hauteur du classique sorti en 1998, c’est le genre de projets qui nous ferait bien kiffer, surtout si le Big Three Spike Lee – Denzel Washington – Ray Allen est de retour.

