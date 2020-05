Zion Williamson pourrait avoir un rôle dans une potentielle suite de « He Got Game » : c’est tendance d’offrir une suite aux classiques des nineties

« He Got Game » est un classique de Spike Lee sorti en 1998, qui a notamment mis en lumière Ray Allen et lui a donné le surnom qu’il a porté tout au long de sa carrière, Jesus Shuttlesworth. Un peu plus de 20 ans plus tard, une suite est visiblement d’actualité et la nouvelle star du casting pourrait bien s’appeler Zion Williamson.

Zion Williamson a déjà une exposition planétaire, il est peut-être le rookie qui a le plus fait parler depuis LeBron James en 2003. Alors qu’il n’a disputé qu’une petite vingtaine de matchs, il a déjà terriblement impressionné et marqué les esprits. Mais il pourrait bien se voir offrir une plateforme supplémentaire d’exposition et cette dernière serait le grand écran, le septième art. En effet, alors que Spike Lee évoque de plus en plus avec Ray Allen la possibilité d’une suite à « He Got Game », et que nous avons déjà des informations comme la participation possible de Rosario Dawson et l’absence dommageable de Denzel Washington, un nouveau rôle pourrait bien s’ouvrir pour le jeune Pelican. C’est en tout cas ce que confie le célèbre réalisateur fan des Knicks à Sage Steele pendant un live de la marque Jordan :

« On essayait d’avoir un rendez-vous avec lui [Zion, ndlr.] avant la crise sanitaire. Avec Ray Allen, on essayait d’avoir ce rendez-vous à New Orleans. Je suis toujours partant. »

Puis il s’est confié un petit peu plus sur le film et sur cette possibilité de suite :

« L’histoire n’est pas encore tout à fait claire dans ma tête, mais le contenu est tellement riche. Mais cela arrivera quand ça arrivera et il faut essayer de ne rien forcer. »

Bon, ce n’est pas pour demain mais le projet a l’air d’être de plus en plus d’actualité. Si la perte de Denzel Washington au casting fait forcément mal, rajouter une étoile montante telle que Zion à la distribution ramènerait forcément beaucoup de hype à ce film. Il n’a que 19 ans mais a déjà un pouvoir marketing très élevé, et cette production de Spike Lee pourrait en profiter, tout comme Williamson pourrait profiter de l’opportunité pour s’imposer encore un peu plus dans la culture de son époque. Et puis en tant que fan de basket, on ne peut pas s’empêcher de penser qu’avoir un coach de tir comme Ray Allen pendant tout un été pourrait être un atout terrifiant dans le jeu de la bête. Il possède déjà la caisse physique la plus terrifiante de la Ligue, alors si l’ancien sniper ne lui file rien qu’une partie de son savoir, les défenses pourraient bien claquer des dents. En tout cas, quoi qu’il arrive, on voit que les projets poussent comme des champignons en ce moment. En effet, entre la suite de « Space Jam » et donc potentiellement « He Got Game », les documentaires en pagaille annoncés après la diffusion de « The Last Dance », ou encore le film « Hustle » produit par LeBron James, le rayonnement de la balle orange n’en finit plus de grandir. Le sport que nous kiffons tous est de plus en plus tendance et tout cela est permis en grande partie par ces acteurs importants de la Grande Ligue, qui s’impliquent pour emmener les sneakers en dehors des parquets.

Une suite de « He Got Game » serait déjà une belle nouvelle, mais si en plus on rajoute la participation d’une des plus grandes stars en devenir de la NBA, on ne peut qu’être terriblement hypés.

