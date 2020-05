LeBron James va produire un film Netflix avec Adam Sandler : maintenant qu’il est à Hollywood, le King en profite

Après avoir déjà joué dans le film Trainwreck, dans le deuxième Space Jam attendu à l’été 2021 et prêté sa voix au film d’animation Smallfoot, LeBron James se rapproche à nouveau du monde du cinéma en enfilant cette fois la casquette du producteur pour un film intitulé Hustle.

Les ponts entre les stars NBA et les plateaux de cinéma sont nombreux et tout le monde se souvient des apparitions de Kareem Abdul-Jabbar, Ray Allen ou encore Michael Jordan sur les grands écrans au cours de ces dernières décennies. Visiblement, LeBron James semble aussi avoir apprécié l’expérience du tournage de Space Jam 2 l’été dernier et veut à nouveau s’impliquer dans ce milieu selon Jeff Sneider de Collider. Cette fois, pas d’acting de la part du quadruple MVP qui se contentera de produire un film Netflix. Il semblerait que la réussite du documentaire sur Michael Jordan, « The Last Dance », ait donné envie à l’entreprise de streaming de continuer à proposer du contenu intéressant aux fans de basket-ball autour duquel tournera donc le prochain bébé de LBJ. Nous avons déjà des informations sur ce film, son nom tout d’abord, Hustle, une qualité utile en NBA, et nous savons également que le premier rôle sera joué par Adam Sandler. Pour ceux qui ne connaissent pas ce dernier, il est notamment acteur, chanteur et humoriste et a déjà joué dans des films comme les Hôtel Transylvannie, Wedding Singer ou encore Big Daddy et plus récemment dans Uncut Gems où il donnait notamment la réplique à Kevin Garnett.

Nous avons également déjà une vision large du synopsis du film où Adam Sandler interprétera un scout américain qui s’est fait chasser de la NBA et qui est prêt à tout pour y revenir. Par chance, il tombe sur un jeune prospect étranger très talentueux et y voit ainsi sa chance. Il n’a plus qu’un objectif en tête, se refaire un nom au sein de la Grande Ligue en aidant sa pépite à réaliser son rêve et à devenir une star des parquets sur les terres de l’Oncle Sam. On ne veut pas parler pour tout le monde mais à première vue, cette histoire a un potentiel et on a hâte d’en savoir un peu plus. LeBron prépare ainsi peut-être, un petit peu le terrain pour son après-carrière, lui qui a déjà lancé beaucoup de business différents à côté. Le septième art est donc l’un d’entre eux et pourrait se révéler, pourquoi pas, comme un nouveau hobby du King qui pourrait même se laisser tenter par une apparition dans Hustle si la situation s’y prête. Il apprend en tout cas à faire d’autres choses, à avoir un autre rôle sur un tournage et le fait de s’associer à Netflix laisse forcément aux plus imaginatifs de quoi se faire des théories, lui qui n’a pas seulement déménagé à Hollywood pour jouer à la grosse balle orange. Aurons-nous la chance dans une dizaine d’années de voir sur cette plateforme ou sur une autre un documentaire bien complet sur l’ailier des Lakers, une sorte de deuxième dernière danse ? Et lorsque nous disons ça, nous ne pensons pas à une chanson moyenne d’Indila ou de Kyo mais bien à une production dont rêve déjà tout amateur du King. Mais le sujet n’est pas là, on ne sait pas encore quand sortira ce film avec Adam Sandler mais on ne peut qu’avoir hâte d’y jeter un œil.

Aucune date de sortie n’a été annoncée pour le moment mais il y a déjà une certitude, un nouveau film sur le basket-ball est en préparation et LeBron James est à nouveau dans le coup. Les légendes de la NBA ne cessent de faire la promotion de ce sport magnifique et de sa Ligue principale et ça c’est un bonheur.

Source texte : Jeff Sneider – Collider