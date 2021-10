30 Previews en 30 jours : la vidéo 100% Portland Trail Blazers ! Apéro TrashTalk

C’est l’heure de l’Apéro TrashTalk ! Comme chaque année la série la plus folle du YouTube game débarque pour vous faire patienter avant la reprise et, surtout, pour vous rendre incollable jusqu’aux premiers rebonds de la saison qui s’annonce. 30 franchises, 30 jours, 30 previews, entre 45 minutes et une heure d’analyse si tout va bien, et une section commentaires qui se doit d’exploser pour mettre le feu à la communauté. Aujourd’hui ? On démarre fort (non) avec la preview 100% Portland Trail Blazers !

Portland était bien parti pour être l’une des villes les plus agitées de la Free Agency et si elle le fut plus ou moins, on en connait qui attendent toujours un vrai changement. Poke Damian Lillard, sorti sans vergogne des Playoffs 2021 et en attente de renfort, mais qui a vu débarquer cet été… Cody Zeller, Ben McLemore et Tony Snell. Ne riez pas merci. Au final le groupe est solide, comme d’habitude, a vu un nouveau coach intégrer la franchise, Chauncey Billups, mais le step réclamé par le franchise player en place n’est pas vraiment dans les cartons. C.J. McCollum et Jusuf Nurkic ont l’air d’être de bons mecs mais pêchent en tant que lieutenants d’une équipe ambitieuse, la jungle de l’ouest est toujours plus sauvage et à Portland on tâtonne, en espérant que les tâtons ne feront pas fuir leur immense star. Dernier avertissement avant le divorce ? La cote n’a jamais semblé aussi basse alors au boulot messieurs.

Voilà pour ce teasing officiel de la saison 2021-22 des Blazers de Portland. Pour le reste vous connaissez le chemin, alors on s’installe, on se restaure, et on profite !