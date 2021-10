Les salaires des Portland Trail Blazers pour la saison 2021-22 : 360 millions pour le trio Lillard / Powell / McCollum, tout va bien chez Neil Olshey

On est chez Neil Olshey, donc forcément ça ne va pas être beau à voir. Le GM a assuré que les récents problèmes de la franchise ne venaient pas de l’effectif qu’il avait bien constitué mais bien du coaching. Le meilleur pote de Melo (non) s’est donc tourné les pouces et a laissé une feuille des salaires des joueurs à la couleur rouge sang, et ce, pour bien des années.

Petit guide pratique sur le Salary Cap et les Exceptions

Source : Spotrac

___

Situation financière par rapport au cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 136,606,000$ cette année.

Le Salary Cap de la NBA est fixé à 112,414,000$ cette année.

Avec 141,775,263$ engagés contractuellement sur cette saison 2021-22, les Portland Trailblazers sont parmi les équipes les plus dépensières de la Ligue et consacrent la moitié de leur masse salariale au duo Lillard – McCollum. Une banque ultra fournie, pour un effectif talentueux mais aux résultats clairement décevants.

Si l’on regarde le tableau, les dépenses sont au final assez logiques. La hiérarchie des salaires correspond à la hiérarchie des talents et de l’importance dans l’effectif mais le proprio Jody Allen a de quoi lâcher des larmes à cause de la Luxury Tax et des faibles résultats de son équipe. Les 40 serviettes de Dame et les 30 noix de cajou de Cidjé sont logiques pour cette année, mais les quasi 50 poubelles pour Lillard en 2024-2025 (alors que le meneur aura 34 ans) auront de quoi renvoyer Bill Walton à l’hopital et Clyde Drexler à Houston. Il faudra surtout surveiller les tarots attribués – ou non – aux amis Jusuf, Robert et Anfernee (voir plus bas) à la fin de la saison tout comme les perfs de Chauncey Billups au coaching cette saison. Attention aux futures décisions du management et aux résultats de l’équipe car les rumeurs de transfert de notre rappeur-basketteur préféré pourraient bien refaire surface assez rapidement si les planètes ne s’alignent toujours pas.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison suivante : 6

Damian Lillard

C.J. McCollum

Norman Powell

Greg Brown III

Larry Nance Jr.

Nassir Little

170 + 100 + 90 = 360. Non on ne parle pas d’un salto arrière mais bien de tous les sousous que vont toucher respectivement nos amis Damian, Cidjé et Norman grâce à leurs contrats à venir. Et on ne parle pas de cacahuètes ou de sacs plastiques mais bien de millions bien épais et bien gras. Les services du trio sont sécurisés pour l’avenir, tant mieux, mais probablement pour trop cher. Le petit marché de Portland avait-il d’autres choix pour garder de tels talents ? Probablement pas malheureusement. La rotation des guards est donc assurée pour les prochaines années, tout comme celle des forwards. Nassir Little devra continuer à progresser pour sa troisième année à Portland et le rookie Greg Brown tentera de surprendre son monde en apprenant du nouveau venu Larry Nance Jr., qui semble être le genre de joueur défensif et polyvalent dont les Blazers avaient bien besoin. Le poste de pivot est donc pour l’instant vacant pour l’exercice 2022-2023, à moins que…

Trois joueurs dans des situations intéressantes cette saison