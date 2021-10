Les Sixers cherchent le remplaçant de Ben Simmons dans l’Indiana : Brogdon-LeVert, le ticket gagnant pour sortir de l’impasse ?

Plus les jours passent, plus le divorce entre Ben Simmons et Philadelphie semble inéluctable. Conscients qu’ils n’arriveront sans doute pas à faire changer d’avis leur ancienne star, les Sixers prospectent à droite à gauche pour lui trouver un remplaçant. La piste la plus chaude mènerait à… Indiana.

Il n’y a pas une journée sans une rumeur ou une info sur le dossier Ben Simmons et celle-ci ne fera pas figure d’exception. On vous parlait hier des pénalités financières qui commencent à tomber sur la tête du meneur et aujourd’hui, c’est l’heure de faire le point sur les dernières rumeur de trade. Alors que Daryl Morey semblait toujours espérer récupérer un grand nom (Bradley Beal ou Damian Lillard pour ne pas les citer), il semble qu’il doive se faire une raison et revoir ses ambitions à la baisse. Hasard ou coïncidence, les insiders semblent s’accorder sur une rumeur qui commence à faire du bruit : le remplaçant de Ben Simmons pourrait venir des Pacers ! En effet, la direction des Sixers est intriguée par certains joueurs d’Indiana et le potentiel fit avec le groupe actuel de Doc Rivers. Mardi, Ian Bagley de SportsNet New York avait sorti le nom de Caris LeVert de son chapeau et hier, Jordan Schultz a ajouté celui de Malcolm Brogdon. La base d’un potentiel package intriguant.

Quels sont les points forts de la bande à Carlisle dans ce dossier ? Tout d’abord, ils peuvent offrir deux joueurs qui ont montré un niveau borderline All-Star en compensation. À noter, toujours selon Jordan Schultz, que les Sixers apprécient particulièrement la polyvalence de Malcolm Brogdon sur le backcourt et sa compatibilité avec un profil comme celui de Joel Embiid. Autre point important et qui était rappelé par David Aldridge de The Athletic en août : Philadelphie souhaiterait un lot qui allierait un profil All-Star et des tours de Draft. Cela tombe bien, Indiana détient encore tous ses picks sur les prochaines années et il leur sera facile d’en coller un ou deux pour attirer Ben Simmons au pays des fermiers. Reste à voir désormais le montage pour satisfaire tout ce beau monde. En additionnant les contrats de Brogdon et LeVert, on n’est pas exactement sur les mêmes bases que Simmons mais cela reste facile à matcher (38 millions pour la paire contre 33 pour le paria de Pennsylvanie). On pourrait donc, peut-être, assister prochainement à un trade XXL dans l’Est du pays. À voir désormais si Benny sera ravi de la destination, lui qui avait visiblement une préférence pour la côte Ouest et la Californie. Pas exactement la même météo…

Ben Simmons en partance pour l’Indiana c’est loin d’être fait mais les Sixers semblent curieux à l’idée de creuser cette piste. Que les fans ne s’enflamment pas trop vite, on n’est plus à une rumeur près dans ce dossier brûlant. À bientôt pour l’épisode 589 du feuilleton de la rentrée !

