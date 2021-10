Le talent de Kevin Porter Jr. validé par Kevin Durant : Kevin reconnaît Kevin, il y a donc cinq Kevin dans ce titre

Auteur d’une belle rentrée avec une grosse perf’ pour son premier match de présaison mardi, Kevin Porter Jr. n’a pas perdu de temps pour impressionner la galerie. Et parmi les gens qui ont kiffé son petit festival, il y a un certain Kevin Durant. Pas rien quand même !

L’une des plus grandes reconnaissances pour un jeune joueur qui tente de prouver des choses dans la plus grande ligue du monde, c’est de voir son talent être respecté par des vétérans et des mecs reconnus à travers l’ensemble de la NBA. Et là en l’occurrence, on parle d’un gars que beaucoup considèrent comme le meilleur joueur de la planète : Mister Kevin Durant en personne. Mardi soir, la pépite des Rockets Kevin Porter Jr. a entamé sa présaison avec une performance à 25 points, 5 rebonds, 4 caviars, le tout en 29 minutes et à 9/16 au tir dont 5/10 du parking. Les Wizards n’ont rien pu faire et KPJ s’est particulièrement fait plaisir, montrant l’étendue de son talent offensif. Catch & shoot ? Pas de problème. Petit fadeaway ? Easy. Un-contre-un et 3-points en mode James Harden ? Oui monsieur. Vous ajoutez à ça un peu de transition et de belles qualités à la distribution, et vous obtenez un superbe package. Comme nous, KD a donc vu tout ça et il a tellement kiffé qu’il est allé sur Insta pour lâcher un comm’ qui a dû faire particulièrement plaisir à KPJ.

Kevin Durant sees something in Kevin Porter Jr 👀🔥 pic.twitter.com/aKkqamOqkO — 𝓝𝔂𝔁 (@NyxRockets) October 7, 2021

« Un talent vraiment spécial ». Quand Kevin Durant dit ça de vous, c’est que vous n’êtes pas trop mauvais au jeu du panier-ballon. Clairement, Kevin Porter Jr. fait partie de nos Gérard d’or pour cette saison car le jeunot a vraiment du basket plein les mains. On le sait depuis qu’il est arrivé en NBA en 2019 et même avant, c’est juste qu’il n’a pas encore trop eu l’occasion de l’exprimer à cause de plusieurs galères perso. Mais désormais, dans cette jeune équipe de Houston en pleine reconstruction et où le meneur à 44 millions John Wall est laissé sur la touche, il devrait avoir de grosses responsabilités à la création aux côtés du rookie et collègue de backcourt Jalen Green. C’est une opportunité en or pour lui après l’échec de l’aventure Cleveland, à lui de la saisir pour maximiser son très grand potentiel. L’avenir nous dira s’il arrive à véritablement décoller avec les Fusées, en tout cas ce qui est certain, c’est que le gamin de 21 piges n’a pas froid aux yeux. Son objectif cette saison ? Tourner à dix caviars de moyenne, rien que ça ! La preuve qu’il a bien envie de faire jouer ses copains tout en get buckets comme il sait si bien le faire. Ça promet !

Kevin Porter Jr. est déjà chaud et ça ne passe pas inaperçu. Logiquement, Houston ne devrait pas gagner trop de matchs cette saison mais si KPJ lâche ce genre de production régulièrement avec en plus un Jalen Green qui cartonne déjà à côté de lui, les Rockets pourraient représenter l’équipe League Pass de l’année. En tout cas, nous, on va suivre la bande à Porter Jr. de très près.