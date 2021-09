Kevin Porter Jr. rend hommage aux Rockets et veut tout donner pour Houston : « Cette franchise m’a sauvé la vie »

Si l’arrivée du numéro 2 de la Draft 2021 Jalen Green a apporté une bonne dose de hype chez les Rockets, la présence d’un certain Kevin Porter Jr. contribue également à cette dernière. Le guard, arrivé en cours de saison dernière à Houston et auteur de débuts très prometteurs chez les Fusées, est conscient de l’opportunité qu’il possède et veut tout donner pour sa nouvelle franchise.

On se rappelle encore de son explosion à 50 points (et 11 passes) face aux futurs champions NBA de Milwaukee, le 29 avril dernier, le tout à même pas 21 ans. Le genre de performance qui vous place dans la même catégorie que des mecs comme LeBron James, Devin Booker et… Brandon Jennings, et qui donne un aperçu très sérieux des qualités du bonhomme. Mais si le talent de KPJ n’a jamais été remis en question, il a longtemps été dans l’ombre de soucis extra-sportifs. Lors de la Draft 2019, il fut sélectionné à la dernière position du premier tour par Cleveland, toutes les autres franchises étant visiblement sceptiques par rapport à ses problèmes de comportement aperçus du côté d’USC. Chez les Cavs, il y a eu plusieurs épisodes qui ont fait perdurer cette réputation, dont celui du pétage de plomb dans le vestiaire en janvier 2021. Un épisode qui a précipité la fin de l’expérience KPJ dans l’Ohio, lui qui n’avait pas joué le moindre match sur le début de saison 2020-21. Il a finalement été transféré du côté de Houston seulement quelques jours après, contre un deuxième tour de draft protégé… Top 55. Un transfert qui a fait le plus grand bien à Kevin Porter Jr., qui s’est d’abord éclaté en G League au sein de la bubulle de Mickey au cours du mois de février (plus de 24 points et 7 passes décisives en 15 matchs avec les Rio Grande Valley Vipers), avant de montrer de belles choses lors des dernières semaines de la saison régulière sous le maillot des Rockets (26 matchs, 23 titularisations, 16,6 points et 6,3 passes de moyenne en 32 minutes), en roue libre après le départ de James Harden. Hier, lors du Media Day des Rockets, Kevin Porter Jr. a ainsi tenu à rendre hommage à la franchise texane pour avoir misé sur lui.

« Cette franchise m’a potentiellement sauvé la vie. J’adore être ici et je veux être ici pour longtemps. J’avais besoin d’un nouveau départ et ils sont venus me chercher alors que j’étais au plus bas. […] Je suis juste à un meilleur endroit, avec un meilleur rôle. Je suis juste mieux utilisé. Je pense que Cleveland et Houston ont vu que je pouvais être un talent spécial, mais Houston savait comment m’utiliser, m’encourager et prendre soin de moi. »

Avec un Kevin Porter Jr. bien plus épanoui et visiblement mieux encadré, on peut espérer une belle campagne de sa part cette année, histoire de laisser définitivement tous ses petits soucis derrière lui. Avec le rookie Jalen Green, KPJ devrait former un backcourt aussi excitant que talentueux. Ces deux-là représentent à la fois le présent mais surtout l’avenir des Fusées, et on a hâte de voir ce que ça peut donner. On ne dit pas que les Rockets vont redevenir tout de suite une franchise qui pèse dans la Conférence Ouest, et on attend de voir comment ces deux combo guards vont se partager la gonfle sur les lignes arrières. Mais sans aucun doute, les Rockets sont candidats pour devenir une équipe League Pass cette saison et KPJ est l’une des grandes raisons à cela. Gaucher, scoreur, playmaker, tout ça avec le maillot de Houston sur le dos, tiens tiens ça ne vous rappelle pas quelqu’un ça ?

« Ils m’ont donné de l’amour et de la confiance, ainsi que de la motivation pour devenir un meilleur joueur et une meilleure personne. Ils ont beaucoup investi sur moi, et je vais essayer de tout donner pour les récompenser d’une certaine manière. »

Après une entrée en matière difficile en NBA malgré son talent, Kevin Porter Jr. semble avoir trouvé sa maison. Le jeunot de 21 piges est visiblement dans le bon mindset pour maximiser ses grosses qualités basket et Houston pourrait bien en profiter. On ne dit pas qu’il est le futur James Harden, mais un conseil : surveillez-le de près cette année.

Source texte : Media Day Rockets