30 Previews en 30 jours : la vidéo 100% Charlotte Hornets ! Apéro TrashTalk

C’est l’heure de l’Apéro TrashTalk ! Comme chaque année la série la plus folle du YouTube game débarque pour vous faire patienter avant la reprise et, surtout, pour vous rendre incollable jusqu’aux premiers rebonds de la saison qui s’annonce. 30 franchises, 30 jours, 30 previews, entre 45 minutes et une heure d’analyse si tout va bien, et une section commentaires qui se doit d’exploser pour mettre le feu à la communauté. Aujourd’hui ? On enchaine avec la preview 100% Charlotte Hornets !

Pour retrouver l’intégralité des vidéos de la chaine TrashTalk, c’est juste ici !

Oh qu’elle nous hype cette équipe, année après année. Un vrai taf de Mitch Kupchak à la tête des opérations sportives, des choix judicieux et une reconstruction entamée avec de nouvelles têtes bien kiffantes. LaMelo Ball en front, les jeunes Miles Bridges, P.J. Washington ou Jaden McDaniels en soutien, les pseudo-vétérans Terry Rozier, Gordon Hayward et Mason Plumlee et trois rookies excitants (James Bouknight, Kai Jones et J.T. Thor), bref encore une fois les Frelons nous poussent à nous poser mille questions à l’aube de cette nouvelle saison. Suffisamment de talent pour passer un cap et rejouer une série de Playoffs dès avril 2022 ? Besoin d’encore quelques mois pour faire de la joyeuse bande une vraie équipe de basket qui gagne ?

Voilà pour ce teasing officiel de la saison 2021-22 des Hornets de Charlotte. Pour le reste vous connaissez le chemin, alors on s’installe, on se restaure, et on profite !