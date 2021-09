Les salaires des Charlotte Hornets pour la saison 2021-22 : tout va bien dans les comptes de Jojo, les horreurs de 2016 sont dans le rétro

Depuis trois saisons déjà, Mitch Kupchak s’occupe à merveille de la franchise de Michael Jordan, tant au niveau sportif que financier. Le nid salarial des Frelons est aujourd’hui très bien entretenu grâce notamment à pas mal de contrats rookies, et ce malgré les 30 patates de Gordon Hayward et les 9 millions de Nico Batum qui trainent toujours.

Petit guide pratique sur le Salary Cap et les Exceptions

Source : basketballinsiders

Situation financière par rapport au cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 136,606,000$ cette année.

Le Salary Cap de la NBA est fixé à 119,000,000$ cette année.

Avec 116,904,105$ engagés contractuellement sur cette saison 2021-22, les Charlotte Hornets sont l’une des rares équipes de la Ligue en-dessous du Salary Cap et font attention à ne pas dépenser un centime de MJ sans raison. Certes, les 30 millions de Gordon Hayward font mal, mais l’ailier est le leader de l’équipe et n’est pas passé loin d’être All-Star la saison passée. Charlotte est un petit marché et se voit obligé de donner la blinde à ce genre de joueurs pour les recruter et apprendre la vie aux gamins. Les neuf casquettes de Nico Batum viennent un peu entacher les comptes de la franchise mais sont bien plus rentables que les 25 dragibus qu’il touchait avant son buy-out. Le deal de Terry Rozier est lui aussi conséquent mais sécurise le prime du garçon pour les quatre prochaines années et permettra à LaMelo de prendre son temps pour progresser comme il le faut, même s’il semble que le ROY 2021 n’a pas le temps et performe déjà bien au-delà de son petit contrat rookie. Kelly Oubre Jr. et Mason Plumlee sont quant à eux là pour jouer les vétérans expérimentés et seront les lieutenants d’Hayward dans le vestiaire de Charlotte pour tenter d’emmener de nouveau la franchise vers le play-in, et pourquoi pas accrocher les Playoffs cette fois-ci.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison suivante : 6

Gordon Hayward

Terry Rozier

James Bouknight

Kai Jones

Vernon Carey Jr

JT Thor

(Nico Batum)

91,5 maracas pour Hayward et presque 115 guimauves sur 5 ans (dont 26,6 non garantis) pour Rozier ça fait cher oui, mais les deux anciens Celtics sont nécessaires à la reconstruction des Hornets. Scary Terry va passer ses plus belles années à former LaMelo Ball et lui apprendre deux-trois trucs, notamment en Playoffs. Gordon Hayward prendra quant à lui sous son aile les rookies James Bouknight, Kai Jones et JT Thor. Parmi la triplette pourrait d’ailleurs bien se trouver le futur remplaçant de Miles Bridges, dont la situation est encore assez floue et dont l’avenir n’est pas assuré à Charlotte (voir plus bas). Vernon Carey Jr. tentera lui de faire son trou dans la raquette, secteur faible – tant en qualité qu’en quantité – des Hornets cette année. La saison prochaine marquera également la fin des 8,8 valises annuelles pour Nico Batum, ce qui soulagera bien le compte bancaire de Jojo. Enfin, on peut déjà rajouter à cette liste LaMelo et P.J. Washington, dont les petites team options seront levées les yeux fermés par Mitch Kupchak.

Trois joueurs dans des situations intéressantes cette saison