Transfert : Mason Plumlee envoyé aux Hornets contre une trade exception, de quoi nous faire lever du canapé

À peine le temps de frotter les yeux qu’un nouveau message nous arrive en provenance des copains de l’oiseau bleu. Cette fois, c’est au tour des Pistons et des Hornets de bouger leurs pions : Mason Plumlee quitte le Michigan pour la Caroline du Nord !

Les uns se cherchaient un pivot, les autres voulaient économiser quelques dollars, ils ont finalement trouvé le moyen de se mettre d’accord pour que tout le monde reparte content. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN : Detroit a envoyé Mason Plumlee en direction de Charlotte avec le pick 37 de la Draft 2021. En échange ? Le pick 57 de cette même cuvée et… pas le moindre joueur. C’est donc une trade exception qui va faire le chemin inverse, bouclant un deal qui sur le papier semble plutôt… gagnant-gagnant.

Detroit is finalizing a trade to send C Mason Plumlee and the No. 37 pick to Charlotte for the No. 57 pick, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 29, 2021

Ce n’est pas forcément le deal le plus suivi de la soirée et il ne fera pas lever tout le monde du canap’ mais il pourrait avoir des incidences, notamment du côté de Detroit. En se débarrassant de plus 8 millions dans son cap, Motor City s’offre un peu plus de flexibilité et ça veut peut-être annoncer d’autres mouvements à venir au sein de l’effectif selon Omari Sankofa qui suit l’équipe pour Detroit Free Press. Troy Weaver aurait-il un plan en tête pour nous surprendre une fois de plus ? Pour ce qui est de Charlotte, ça reste une excellente opération. La franchise était clairement en recherche de renfort au poste 5 et Mason Plumlee (qui va se faire 10% de plus en salaire grâce un trade bonus selon Bobby Marks) peut rendre de sérieux services grâce à son expérience, sa défense et son côté besogneux. En plus, l’équipe va gagner une vingtaine de place dans l’ordre d’appel de ce soir, c’est pas anodin. La vraie question est de savoir si ce move signifie que les dirigeants font une croix sur Cody Zeller, unrestricted free agent on le rappelle. Avec déjà Plumlee et Biyombo sous les panneaux, ça pourrait commencer à faire beaucoup de monde pour une seule place. À moins bien sûr que d’autres mouvements n’interviennent encore dans la nuit…

Mason Plumlee va faire ses valises et filer du côté de Charlotte. Petit deal sympathique même si on doute que cela change le visage de la Ligue l’an prochain. Un pivot et un meilleur pick pour les uns, du cash de sauvé et une trade exception pour les autres, merci et au suivant !

Source texte : ESPN / Detroit Free Press