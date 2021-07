Officiel, Scottie Barnes drafté en 4 par les Toronto Raptors : là voilà la première surprise de cette Draft 2021 !

Scottie Barnes drafté avec le… quatrième choix de cette Draft, il fallait être costaud pour la prévoir celle-là. On s’attendait plutôt à un Jalen Suggs à cette position, mais c’est finalement l’ailier de Florida State qui s’envole vers Toronto. Du soleil floridien au froid canadien, il va falloir s’adapter bonhomme !

Voilà un profil plutôt atypique dans cette cuvée 2021, qui s’envole au Canada. Atypique, car défensivement, c’est sûrement l’un des prospects les plus solides de cette Draft. Un Scottie qui est plutôt bon en défense, c’est déjà un bon début ça. Après un trio de tête Cade Cunningham – Jalen Green – Evan Mobley plutôt évident, on entendait plusieurs noms fuser pour le quatrième pick de cette soirée, parmi lesquels on retrouvait Jalen Suggs, Jonathan Kuminga, ou encore le principal concerné : monsieur Scott Wayne Barnes Jr. Des qualités athlétiques indéniables, du playmaking, un bonhomme polyvalent… Quand on voit le style de Barnes, on se dit qu’il colle plutôt bien à l’identité du Nord quand même. Bon, maintenant Scottie, il va falloir progresser au shoot, mais t’inquiète, apparemment Nick Nurse c’est un coach pas trop mal.

Sources: Toronto is selecting Scottie Barnes at No. 4. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 30, 2021

Bon par contre, un ailier qui joue plutôt 4, polyvalent, ça ne vous rappelle pas déjà un mec qui joue chez les Dinos ? Parce que l’arrivée de Scottie, c’est peut-être synonyme d’un pas de plus en dehors des Raptors pour Pascal Siakam. Depuis plusieurs jours, le Camerounais est de plus en plus annoncé dans les rumeurs de transferts, et cette sélection de Scottie Barnes, c’est peut-être un message de plus envoyé aux GM des 29 franchises, un message disant : les gars, Pascal est dispo hein. Et si au final ça reste encore un peu dans le Nord, ce sera plutôt pas mal pour notre cher Floridien de s’inspirer de la progression de Siakam. En tout cas, chapeau Bobby Webster pour ce choix, tu nous auras surpris, à voir maintenant si ça fit, mais sur le papier, le mariage semble plutôt hypant.

Direction Toronto pour Scottie Barnes ! C’est encore très tôt pour le dire, mais l’association de Barnes avec les Dinosaures est peut-être l’un des choix les plus complémentaires en terme de philosophie de jeu de l’équipe et profil du joueur. Un petit nouveau arrive dans le Nord – pas à Gravelines hein, dans le Grand Nord – et pousse peut-être Siakam vers la sortie. En tout cas, bienvenue au Canada Scottie.