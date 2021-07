Les highlights de Scottie Barnes : de la défense, de la dureté et beaucoup d’attitude au programme

Qui veut d’un véritable pitbull qui harcèle son adversaire direct pendant 48 minutes ? Dans ces highlights, vous verrez ce qui fait de Scottie Barnes un lottery pick. Défenseur, agresseur, harceleur, aboyeur… Vous choisirez l’adjectif que vous voudrez parmi ceux-là.

Scottie Barnes est un prospect à part. Contrairement aux autres joueurs présentés avec soin par TrashTalk à quelques jours de la Draft, lui n’a pas forcément le jeu offensif le plus abouti de sa cuvée. L’avantage, c’est qu’il ne peut que progresser dans ce domaine du jeu. Il utilise malgré tout très bien son corps bien tanké pour attaquer le panier, dunker, ou aller chercher des points faciles, comme vous le verrez dans cette vidéo. Néanmoins, ne vous attendez pas à des crossovers, des step-backs et autres moves sympathiques dont sont capables d’autres joueurs attendus très haut le 29 juillet prochain. Ses stats sur la saison le montrent bien d’ailleurs : 10,3 points, 4 rebonds et 4,1 passes décisives de moyenne. En revanche, elles montrent aussi que Scottie Barnes est un joueur très all-around. Avec son physique et ses 2m03, il peut défendre sur plusieurs postes en NBA. Son corps lui permet, mais aussi son talent et sa hargne en défense. De ce côté-là du terrain, Scottie Barnes excelle. Mieux, il adore ça, ça saute aux yeux, même dans ce résumé de neuf minutes. Le joueur de Florida State a tout pour devenir un des meilleurs défenseurs extérieurs de la Ligue, rien que ça. Attendu entre la cinquième et la dixième place le 29 juillet, il pourra avoir un impact immédiat dans n’importe quelle équipe où il atterrit.

Scottie Barnes a un profil assez atypique. S’il développe bien son shoot, il peut devenir un joueur extrêmement complet grâce à sa vision, son bon placement et hustle au rebond, mais surtout avec sa grosse défense. De telles qualités dans la NBA moderne et un vrai potentiel, forcément, ça attire…