Officiel, Jalen Green drafté en 2 par les Rockets : les Fusées ont trouvé leur pépite pour redécoller au plus vite

Sans surprise, Cade Cunningham a été choisi en première position de la Draft par les Pistons. Derrière, il y avait à peine plus de suspense, mais les Houston Rockets ont bien choisi Jalen Green, comme c’était pressenti en amont de la Draft. Les Fusées tiennent leur pépite !

Pendant les semaines qui ont précédé la Draft NBA 2021, plusieurs rumeurs ont circulé du côté de Houston. Entre la volonté des Rockets de choper Cade Cunningham et le débat Jalen Green vs Evan Mobley, rien ne semblait gravé dans le marbre. Et puis au fur et à mesure qu’on s’approchait de la grande cérémonie, un mariage Green – Rockets semblait de plus en plus probable. Et c’est finalement ce qui est arrivé. Après la sélection de Cade par les Pistons, la franchise texane a donc décidé de miser sur le prospect passé par la G League avec son deuxième pick. C’est officiel : Jalen Green est la nouvelle pépite des Rockets, en pleine reconstruction après le départ de James Harden.

Sources: Houston, No. 2: Jalen Green. Green came to New York City on a private jet from Houston — and he will go back on a PJ too. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 30, 2021

Monté sur ressorts, hyper athlétique et scoreur naturel, Green risque d’enflammer les parquets NBA assez vite sous les couleurs de Houston, lui qui possède toutes les qualités pour briller dans le jeu actuel. On a bien envie de voir aussi ce que peut donner son duo avec l’intérieur Christian Wood. La présence de ce dernier dans la raquette a sans doute poussé un peu les Fusées à choisir Jalen au lieu d’Evan Mobley, mais Green a clairement le talent d’un deuxième choix de draft. Autre duo qu’on a hâte d’observer, celui composé de Jalen Green et du jeune arrière Kevin Porter Jr., qui a montré depuis son arrivée aux Rockets qu’il pouvait vraiment faire du sale. Peuvent-ils vraiment évoluer ensemble ? Peuvent-ils maximiser leur talent respectif ? Cela reste à voir mais le potentiel est là. Et Jalen l’a déjà annoncé, cela peut être un « backcourt effrayant ».

Cade Cunningham à Detroit, Jalen Green à Houston. Pour l’instant, pas de surprise dans cette Draft NBA 2021. Outre Cade, les Rockets possédaient Green tout en haut de leur liste, et ils l’ont logiquement sélectionné. À lui de jouer désormais !