Steve Clifford quittera le banc des Hornets à la fin de la saison

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel, Steve Clifford ne sera plus l’entraineur des Hornets la saison prochaine. L’actuel coach de Charlotte a annoncé qu’il quitterait son poste dès la fin de la régulière.

C’est une nouvelle qui ne surprendra pas les foules mais l’aventure de Steve Clifford aux Hornets va toucher à sa fin. Pourquoi ce n’est pas une surprise ? Tout simplement car cela va dans la droite lignée du récent rachat de la franchise. Qui dit nouveaux propriétaires dit souvent révolution de palais et de nombreux changements parmi les principaux responsables. Mitch Kupchak avait notamment pris la porte il y a deux mois. Steve Clifford avait été désigné par ce dernier, c’est donc une suite logique. Charlotte occupe actuellement la 13ème place à l’Est avec 18 victoires pour 57 défaites.

ESPN Sources: Steve Clifford is stepping down as the Charlotte Hornets’ coach at the end of the season and working to finalize a front office role with the franchise. Clifford informed his assistants and players on Wednesday morning. pic.twitter.com/b8ADCn4gFO

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 3, 2024

Après un premier passage entre 2013 et 2018, Clifford était revenu coacher les Hornets en 2022 après une expérience du côté du Magic. Les espoirs de jouer les Playoffs ces deux dernières années ont été balayés par les multiples blessures de LaMelo Ball et la franchise a décidé de lancer un nouveau cycle. ESPN annonce en outre que Steve Clifford devrait néanmoins rester au sein de l’organisation mais plus dans un rôle de dirigeant ou de conseiller.

Pour lui succéder sur le banc, une flopée de noms est déjà sortie et on retrouve comme souvent les meilleurs assistants coachs de NBA. Ceux qui ne sont plus très loin d’enfiler le grand costume mais qui attendent juste une opportunité.

Sources: Among the league’s assistant coaching candidates expected to be considered in the Charlotte process: Sacramento’s Jordi Fernandez, Boston’s Charles Lee, Miami’s Chris Quinn, Phoenix’s Kevin Young, and others.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 3, 2024

Source texte : ESPN