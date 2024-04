Lindsey Harding élue Coach of The Year en G League !

Le titre de Coach de l’Année de G League revient à Lindsey Harding des Stockton Kings. Elle est la première femme à remporter le Dennis Johnson Trophy depuis sa création !

Un bilan de 24 victoires pour 10 défaites, le meilleur de toute la G League et une équipe qui finit première dans les pourcentages derrière l’arc (38,3%) : pas mal pour une première saison à la tête de l’équipe. Logiquement, elle a été élue par ses pairs, coachs et general managers de G League, en tant que meilleure coach sur la saison régulière qui vient de se terminer dans la petite ligue. Le Dennis Johnson Trophy lui sera remis jeudi soir par le président de la G League Shareef Abdur-Rahim avant son premier match de Playoffs en G League. Ancienne assistante sur le banc des Kings, ça n’a pas été facile pour Lindsey Harding de se faire une place en tant que tacticienne sur un banc. Il fallait bien commencer quelque part, c’est donc en G League qu’elle a prouvé ce dont elle était capable, et en tant que coach rookie.

The best in the West… and the entire G!

First-year head coach Lindsey Harding (@Lindsey_Harding) is your 2023-24 NBA G League Coach of the Year after leading the @StocktonKings to a G League-best 24-10 record in the Regular Season! pic.twitter.com/C0cwGzzvpJ

— NBA G League (@nbagleague) April 2, 2024

Les Stockton Kings de Lindsey Harding font partie des favoris pour s’emparer du titre en G League cette année. Troisièmes sur 31 équipes en pourcentage aux tirs (48,5%) et septièmes en passes décisives par match (26,9), l’attaque de l’antichambre des Kings a fait ses preuves tout au long de la saison.

La franchise de Sacramento peut se targuer d’avoir l’un des entraîneurs les plus talentueux du pays, et c’est une entraîneuse. L’ancienne joueuse du Liberty de New York et du Besiktas, à seulement 39 ans, se fait déjà remarquer au sein de la G League. Une première étape avant de viser un banc dans la Grande Ligue ?