Bronny James envoyé en G League pour sa saison rookie ?

The first NBA contract of the most recent No. 55 picks

Kyle Guy: Two-way contract

Jay Scrubb: Two-way contract

Aaron Wiggins: Two-way contract

Gui Santos: $75,000 guarantee

BRONNY JAMES: $4.4 million guaranteed 👜 pic.twitter.com/4OBQtOvw1j

Bronny James, Bronny James et encore Bronny James. La récente sélection du guard d’USC par les Lakers au 55ème spot de la Draft 2024 a beaucoup fait parler. Doté d’un trop gros contrat au vu de son statut pour certains, privilégié à cause de son nom de famille pour d’autres, beaucoup voient une grande injustice en l’opportunité donnée au fils de LeBron James. S’il devait y avoir des doutes sur le rôle de Bronny au sein de la franchise des Lakers pour l’année à venir, Adrian Wojnarowski s’est permis d’éclaircir les choses.

En effet, d’après le Woj’, il n’est pas attendu que Bronny fasse à proprement parler partie de la rotation des Lakers une fois la Summer League passée. Qu’il passe du temps sur le terrain en NBA, aux côtés de son père lors de sa première semaine, c’est un scénario qui devrait en effet se produire, mais l’aîné des enfants James ne devrait pas vraiment s’attarder dans la ligue principale, au moins pour le moment. Les South Bay Lakers seront a priori l’équipe où Bronny passera le plus de temps pour sa première saison. L’occasion de devenir le premier duo père-fils de l’histoire de la NBA est bien évidemment liée aux quelques minutes que passera Bronny sur les parquets de la grande ligue pour cette année.

Que les plus perplexes quant à la présence de Bronny James en NBA se rassurent, le jeune arrière devrait passer plus de temps en G League qu’en NBA cette saison. Une nouvelle pas forcément surprenante mais qui a au moins le mérite de clarifier la situation. Après, on ne sait jamais… Qui sait ce que pourrait donner la première saison de Bronny James s’il retrouve la courbe de progression qu’il avait avant son arrêt cardiaque ?

