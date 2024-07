Boston Celtics : quels candidats pour racheter la franchise ?

C’est la grosse nouvelle de ces derniers jours : les Boston Celtics sont officiellement à vendre ! Qui va sortir le gros chèque pour racheter la franchise mythique du Massachussetts ? Tour d’horizon des potentiels candidats.

Les propriétaires des Red Sox ou des New England Patriots dans la course ?

Vu le prix à investir pour racheter les Boston Celtics (on parle de 5 milliards de dollars), il semble logique de tourner le regard vers les principaux milliardaires qui gravitent dans la zone. Deux noms viennent rapidement à l’esprit. On pense d’abord à John Henry, qui possède les Boston Red Sox mais aussi le club anglais de Liverpool en football ou encore les Penguins en NHL. Après le baseball, le hockey et le football, Henry pourrait ainsi élargir encore un peu plus ses possessions sportives et il semble attendre une opportunité d’acheter une franchise NBA depuis un moment. Son nom a d’ailleurs été mentionné au moment des discussions sur une expansion de la Ligue à Vegas. Pouvoir racheter les Celtics serait sans doute encore plus pratique pour lui qui est solidement installé dans le Massachussetts.

Autre milliardaire à garder en tête : Robert Kraft. Lui aussi est un visage bien connu dans la cité verte, et pour cause, il possède la célèbre équipe des New England Patriots en NFL et les New England Revolution en football (soccer).

Une dernière solution qui a été avancée par Sportico serait de voir la famille Jacobs prendre possession de la franchise. Ils possèdent les Bruins de Boston en Hockey mais surtout ils sont propriétaires du TD Garden, là où joue les Celtics à domicile.

La solution Steve Pagliuca pour une transition en douceur ?

Le risque lorsqu’un repreneur extérieur achète une équipe, c’est le moment de balance entre l’ancien boss et le nouveau. On l’a bien vu chez les Wolves cette année, ça peut vite partir en cacahuètes. La meilleure solution serait donc que le principal proprio transmette le flambeau à quelqu’un qu’il connaît bien et avec qui il a déjà travaillé. La transition est toute trouvée avec Steve Pagliuca, qui est arrivé en même temps que Wyc Grousbeck à Boston. Il connaît la franchise comme sa poche, son arrivée aux commandes ne devrait pas perturber outre-mesure les affaires sportives puisque toutes les personnes en place ont été nommées avec lui déjà présent. Les fans des Celtics éviteraient les révolutions de palais et l’instabilité qui irait avec. À première vue, Pagliuca semble chaud pour rester parmi les proprios de Boston. S’il trouve de nouveaux investisseurs pour l’accompagner dans ce projet, ça tient la route.

