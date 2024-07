Et si DeMar DeRozan revenait.. aux Spurs ?

Ce n’est plus vraiment un secret pour personne, l’échange Alex Caruso – Josh Giddey entre Bulls et Thunder a scellé le sort de DeMar DeRozan chez les Bulls. Le move a fait en quelque sorte office de confirmation dans l’esprit de DeRozan : Chicago ne jouera pas la gagne cette année et il ne sera pas dans les plans des Taureaux. Free agent cet été, l’une des pistes de DeMar l’amènerait… à faire son retour chez les San Antonio Spurs.

REPORT: The Kings have discussed a DeMar DeRozan sign-and-trade with the Bulls, per @flasportsbuzz.

“Spurs also now another possibility. Despite DeRozan interest in Miami, Heat not in position to give him what he’s seeking at this time…“ pic.twitter.com/ggVgfJUPvx

— Legion Hoops (@LegionHoops) July 4, 2024

Aux Lakers, au Heat… et pourquoi pas aux Spurs ? C’est l’une des dernières rumeurs pour ce qui est de l’avenir de DeMar DeRozan. D’après ce que l’on sait, les Kings voudraient d’un sign-and-trade pour DeRozan, mais il ne faudrait pas exclure les Spurs de ce scénario. Certes, le Heat est intéressé aussi, certes on parle d’une arrivée aux Lakers depuis à-peu-près 1 000 ans, mais les Spurs sont donc également une piste sérieuse. Il est peu probable que Miami puisse suivre le cas DeRozan. Il y a en effet peu de chance que le Heat soit en mesure d’offrir un contrat satisfaisant à DeMar. Les Spurs de leur côté ont de la flexibilité, et on sait que DeRozan a apprécié l’épisode San Antonio, surtout pour sa relation forte avec Gregg Popovich.

Coach. Athlete. Relationship.

How Gregg Popovich responded when he found out DeMar DeRozan’s father had passed away:

“He stayed with me and cried for two hours. He said I’m not leaving until you leave.” pic.twitter.com/NxmuyAtPyK

— Cody Royle (@codyroyle) July 3, 2024

Avec l’arrivée de Chris Paul et l’avènement de Victor Wembanyama, DeRozan pourrait bel et bien être un vétéran supplémentaire jugeant bon de faire un tour dans le Texas. Il se peut que les Spurs ne soient plus une équipe de jeunes pour longtemps. Après l’échec aux Bulls, il y a un monde où DeMar DeRozan part se relancer chez les gris et noirs, pour le plus grand bonheur de notre Wemby national. Un move pertinent pour redonner un peu de compétitivité aux Spurs ? Pas impossible.

Source texte : Miami Herald / Barry Jackson