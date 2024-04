Les douze finalistes du trophée Teammate of the Year Award (Trophée de coéquipier de l’année en version FR) ont été annoncés par la NBA. Alors, qui succèdera à Jrue Holiday, déjà récompensé en 2020, 2022 et 2023 ?

Attribué depuis la saison 2013, le Twyman-Stokes Teammate of the Year Award est l’une des récompenses les plus attendues de la saison régulière, distribuée par la NBA. Il est mis en place pour désigner chaque année le joueur qui représente le meilleur coéquipier, en terme d’altruisme, de leadership sur et en dehors du terrain et d’implication au sein de l’équipe. L’idée est de mettre en avant ceux qui font figure de mentors et de modèles pour les autres joueurs. La NBA nomme à chaque fin de saison régulière six finalistes de chaque Conférence, et c’est les joueurs qui se chargent de voter pour celui qui mérite le plus de remporter l’honneur d’être élu Coéquipier de l’Année. De grandes figures de la ligue ont déjà été nominées à ce rang, de Tim Duncan à Dirk Nowitzki en passant par Vince Carter et Damian Lillard. Pour cette année, les finalistes sont les suivants :

Harrison Barnes – Kings

Mikal Bridges – Nets

Jalen Brunson – Knicks

Kentavious Caldwell-Pope – Nuggets

Mike Conley – Wolves (déjà récompensé en 2019)

Markelle Fultz – Magic

Al Horford – Celtics

T.J. McConnell – Pacers

Larry Nance Jr.- Pelicans

Georges Niang – Cavaliers

Dwight Powell – Mavericks

Jalen Williams – Thunder

Les joueurs auront le dernier mot pour décider de qui sera la figure du coéquipier idéal cette année. Alors, la deuxième fois pour Mike Conley ou bien un nouveau joueur pour représenter l’esprit d’équipe si cher à la NBA ?