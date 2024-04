Justin Zanik, General Manager du Jazz, s’est fait greffer un rein

Obligé de se faire greffer un rein, le General Manager du Jazz Justin Zanik a été opéré avec succès.

Petite news médicale mais cette fois il ne s’agit pas d’un joueur écarté des parquets. Justin Zanik, GM d’Utah, était visiblement confronté à des problèmes de rein de nature héréditaire (son père souffrait de la même maladie). Bonne nouvelle, le dirigeant a trouvé un donneur et l’opération s’est passé sans problème selon Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Jazz GM Justin Zanik just completed a successful kidney transplant, coach Will Hardy says. https://t.co/PSJs62dFvN

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 2, 2024

Zanik avait appris qu’il avait besoin d’une greffe en octobre dernier et il était sur la liste d’attentes des donneurs depuis. 6 mois plus tard, c’est donc un ouf de soulagement pour l’architecte du Jazz, qui doit cependant gérer d’autres problèmes puisque ses trois enfants (tous adolescents) ont hérité de la même maladie et devront eux aussi se faire greffer un nouveau rein avant leurs 30 ans.

