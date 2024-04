La NBA, c’est les matchs mais c’est aussi la compétition des (H)experts avec la TTFL. Nos copains du Lab sont là pour vous filer tous les bons tuyaux pour faire des best picks au matin.

Plus que deux semaines pour finir le plus haut possible au classement de la TTFL. Que vous n’ayez plus rien à gagner n’a pas d’importance puisque ce sera l’occasion de préparer au mieux le gros morceau qui arrive : les Playoffs. En TTFL, les Playoffs c’est un nouveau départ et une nouvelle compétition. Les compteurs sont remis à zéro et c’est donc l’occasion de sauver sa saison en finissant fort. Pour cela, rien de tel que quelques conseils maison de la part de nos laborantins préférés, toujours prêts à sortir les chiffres et les stats pour vous guider dans la bonne direction. Attention aux carottes et bon courage pour les derniers picks avant la fin de la régulière !