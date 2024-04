LeBron James, plus qu’un ou deux ans avant de se retirer ?

Après avoir déclenché une vague de panique en évoquant sa retraite à venir, LeBron James est désormais au cœur des spéculations concernant le nombre d’années qu’il lui reste dans la grande ligue. Selon Shams Sharania de The Athletic, ça sera un an, peut-être deux, mais pas plus :

“One or two more years is the expectation for LeBron James..

Clearly he still loves the game and he still wants to win another ring” ~ @ShamsCharania#PMSLive pic.twitter.com/rvwOwP1MPJ

— Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) April 2, 2024

“Pour la plupart des gens auxquels je parle autour de LeBron James et à propos de LeBron James… une à deux années, c’est vraiment ce qui est attendu. LeBron James va encore jouer une année ou deux, c’est évident. Quand on se base sur ses propos, il arrive au bout du chemin, et pour les joueurs de la stature de LeBron James, c’est dur d’accepter la réalité de la retraite. J’ai d’ailleurs parlé à Rich Paul (l’agent de LeBron, ndlr) aujourd’hui à propos du futur de LeBron James et la transparence dont il fait preuve quand il dit qu’il arrive au bout de sa carrière. Rich Paul m’a dit que c’était comme faire atterrir un avion. On ne fait pas atterrir un avion immédiatement, quand tu es sur le point de descendre à 45 minutes au Sud de la destination, il y a des avertissements, des annonces. Je pense que c’est là qu’en est LeBron, à 45 minutes et en phase de descente. Il y a un certain degré de compréhension que l’on arrive vers la fin, c’est la réalité. Il a 39 ans, c’est sa vingt-et-unième saison NBA. Honnêtement, il aurait pu prendre sa retraite il y a deux ou trois ans, il n’y a plus grand chose à gagner pour lui, il a déjà remporté quatre titres, c’est le scoreur le plus prolifique de l’histoire. Clairement il aime encore le basket-ball et veut encore gagner un titre à Los Angeles. Je pense malgré tout que les gens autour de lui et dans la ligue le voient jouer encore un an ou deux, mais au-delà de cette durée, je ne suis pas vraiment sûr”.

Plus de LeBron James à l’horizon d’ici à la saison 2026-2027 ? LeBron peut toujours changer d’avis, mais c’est la direction que les choses semblent prendre. Alors que des éléments laissaient penser que LeBron James voulait jouer avec ses deux fils, ce n’est pas la direction que cela prend avec cette déclaration. Son cadet, Bryce James, ne pourra en effet pas être drafté avant la saison 2026-2027. Pour rappel, LeBron pourrait atteindre les 72 matchs joués cette saison, ce qui serait son plus haut total depuis la saison 2018. Encore à plus de 35 minutes de moyenne, il envoie 25,4 points et 8,1 assists de moyenne, en allant sur ses 40 ans.

King James, l’épilogue semble se rapprocher vraiment sérieusement. Rien n’est encore sûr, LeBron semblant changer d’avis régulièrement, mais nous on va pas oublier de profiter du Chosen One tant qu’il est encore là.

Source texte : The Pat McAfee Show